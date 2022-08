Segunda plaza no es la peor para tomar la salida: Checo Pérez

EFE

Foto: Reuters

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que “la segunda plaza no es la peor para tomar la salida”, en la primera carrera después del parón vacacional.

With grid penalties applied…

Here's how they line up on Sunday 👀#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/uZiimF7HYh

— Formula 1 (@F1) August 27, 2022