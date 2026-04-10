Autoridades informaron que seis selecciones entrenarán en México durante la Copa Mundial de 2026, tras un proceso de selección que incluyó 17 candidaturas. FIFA mantuvo la logística original del torneo

El gobierno de México informó que seis selecciones nacionales utilizarán centros de entrenamiento en el país durante la Copa Mundial de 2026, luego de un proceso de evaluación en el que se presentaron 17 candidaturas de distintas entidades.

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Gabriela Cuevas, representante del proyecto del Mundial en México, explicó que la selección de sedes respondió a criterios técnicos vinculados a la operación del torneo en los tres países anfitriones. “Se posicionaron tanto los estadios como las sedes de centros de entrenamiento a partir de estos husos horarios”, señaló al detallar que la distribución geográfica influyó en la decisión final.

La funcionaria indicó que la franja horaria en la que se ubica gran parte del territorio mexicano concentró alta demanda dentro del esquema regional. “Esa franja horaria se saturó rapidísimo, pues porque es la más grande en los tres países”, afirmó al explicar por qué algunas propuestas no avanzaron en el proceso.

En ese contexto, Cuevas confirmó que Veracruz quedó fuera de la selección final pese a haber presentado candidatura. “Veracruz ya no alcanzó por una razón muy técnica”, dijo, al referirse a la evaluación que consideró la logística general del torneo.

La funcionaria detalló que, hasta el momento, seis equipos han confirmado su estancia en territorio nacional para entrenamientos. Entre ellos mencionó a Uruguay en Cancún, así como otras selecciones que se distribuirán en sedes como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, con definiciones sujetas a resultados recientes de repechaje.

Sobre la organización general del torneo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la FIFA mantiene el control de la estructura operativa del Mundial. “La FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales”, afirmó al descartar ajustes en la distribución de encuentros entre países.

La mandataria indicó que modificar las sedes implicaría alteraciones en la logística global del evento. “Generaría muchísima logística distinta”, sostuvo al explicar la decisión del organismo internacional de conservar el esquema previamente aprobado.

Las autoridades informaron que el proceso de definición de centros de entrenamiento se encuentra en su etapa final y que aún podrían incorporarse una o dos selecciones adicionales conforme concluyan los procesos de clasificación internacional.