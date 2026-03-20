Selección Mexicana dio a conocer playera de visitante para el Mundial; será blanca

El combinado Tricolor la estrenaría el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca ante Portugal

La Selección Mexicana dio a conocer la que será su segunda indumentaria para la Copa del Mundo 2026, certamen en el que debutará el 11 de junio en la inauguración del torneo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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El nuevo uniforme, de la marca Adidas, será de color blanco con franjas en los hombros con los colores patrios, si bien el verde es una tonalidad más oscura. Además, el cuello en V predomina en verde, pero también incluye el color rojo.

Además, del lado derecho del pecho se encuentra el logo antiguo de la marca deportiva alemana, lo cual le da un toque vintage, mientras que del lado izquierdo se observa el logo de la Selección Mexicana. Ambos escudos están en color verde oscuro.

Precios de la playera visitante del Tri

La indumentaria ya se puede adquirir a través del sitio web de Adidas en México y los precios varían conforme a su versión y si es de manga larga o manga corta.

La playera versión jugador de manga larga tiene un precio de 3,199 pesos, mientras que la de manga corta tiene un costo de 2,999 pesos.

Las versiones aficionado tienen un costo de 2,299 pesos en manga larga, mientras que la de manga corta tiene un costo de 1,999 pesos.