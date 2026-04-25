Se aplicarán vacunas contra sarampión, rubéola, tétanos, difteria, tosferina, hepatitis B y neumococo; además, la del virus sincicial respiratorio a embarazadas de 32 a 36 semanas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, encabezaron en la Ciudad de México el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, con una meta de 1.7 millones de dosis a nivel nacional.

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La jornada contempla la participación coordinada del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, las secretarías de la Defensa y Marina, así como con el apoyo de servicios estatales y el despliegue de más de 10 mil vacunadores, cerca de 8 mil puestos y brigadas comunitarias que recorrerán territorio, incluso con visitas casa por casa.

En su mensaje, Clara Brugada Molina destacó que la vacunación es la herramienta más eficaz para la prevención y subrayó que el objetivo es fortalecer una política de salud centrada en anticiparse a las enfermedades.

Señaló que la Ciudad de México ha tenido un papel clave en la contención del sarampión, al precisar que desde 2025 se han aplicado más de 3.6 millones de dosis, además de cerca de 9 millones durante ese año y alrededor de 2.8 millones en lo que va de 2026, lo que ha permitido mantener controlado el brote.

Del 25 de abril al 2 de mayo, todas las unidades de salud abren sus puertas para que tú y tu familia completen su esquema de vacunación.



¡Las vacunas son universales, seguras y totalmente gratuitas! pic.twitter.com/DugDIfIcxL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026

En tanto, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que la vacunación “es el avance más importante en la prevención de enfermedades” y planteó como objetivo generar un “contagio social” que impulse a la población a vacunarse.

En la misma línea, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la campaña es “una de las estrategias más importantes para proteger el bienestar colectivo” y destacó que en la ciudad se han vacunado casi cuatro millones de personas mediante acciones territoriales.

A su vez, la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Samantha Garduño Bernal, explicó que la meta de 1.7 millones de dosis “no es solo un operativo, sino un compromiso moral” para recuperar coberturas tras los rezagos provocados por la pandemia y brotes recientes.

En el mismo sentido, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que el instituto prevé aplicar 670 mil dosis durante esta semana y subrayó que la vacunación es universal y gratuita, sin importar la derechohabiencia.

Al ampliar el alcance de la estrategia, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, indicó que la vacunación será la base de un modelo de atención universal que permitirá a cualquier persona acceder a servicios sin importar su afiliación.

Desde organismos internacionales, el representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México, José Moya Medina, advirtió que en 2025 se registraron 14 mil 767 casos de sarampión en la región, 32 veces más que en 2024, además de más de 250 mil casos a nivel mundial, por lo que llamó a reforzar la vacunación.

En ese marco, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, señaló que cada dosis aplicada representa el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños y que la meta planteada implica garantizar ese mismo número de derechos.

Durante la jornada se aplicarán vacunas contra sarampión, rubéola, tétanos, difteria, tosferina, hepatitis B y neumococo, así como la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.