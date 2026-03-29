¿Jueves y Viernes Santo 2026 son días de descanso obligatorio en México? Conoce qué dice la ley, quiénes descansan y cómo aplica en el trabajo

Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de trabajadores en México se preguntan si el Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio. Aunque culturalmente se asocian con vacaciones, la realidad legal es diferente y genera dudas cada año.

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¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo están contemplados como días de descanso obligatorio. Esto significa que, en términos legales, ambos se consideran días laborales normales.

Al no ser días festivos oficiales, los trabajadores deben presentarse a sus actividades habituales, salvo que su empresa decida otorgar el día libre. Es decir, el descanso en estas fechas no es un derecho garantizado por ley.

En México existe la percepción de que la Semana Santa es un periodo de descanso general, ya que muchas escuelas, oficinas públicas y empresas privadas suspenden labores. Sin embargo, esto responde a decisiones institucionales o costumbres, no a una disposición legal.

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¿Se paga doble o triple si trabajas?

La respuesta es clara: no. Trabajar en Jueves o Viernes Santo no genera pago doble ni triple, ya que se consideran jornadas ordinarias. El salario se cubre de manera habitual, como cualquier otro día.

Días festivos oficiales y pago triple

El artículo 74 de la LFT establece los días de descanso obligatorio, en los cuales, si se trabaja, el empleado tiene derecho a recibir su salario normal más un pago doble adicional (pago triple). Entre estos días destacan fechas como: