La reforma establece la obligación de destinar espacios al cine mexicano, integra a las plataformas digitales y reemplaza la legislación vigente desde 1992.

Con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados para expedir la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual y abrogar la Ley Federal de Cinematografía de 1992. Después de desechar una reserva al artículo 27, el dictamen fue avalado también en lo particular con 82 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, por lo que se remitió directamente al Ejecutivo federal para su publicación.

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La nueva legislación sustituirá la norma vigente desde hace más de tres décadas y amplía su alcance para incluir, además de las salas de cine, a las plataformas digitales, los servicios de streaming y el video bajo demanda.

✅ Con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

Entre las disposiciones centrales se encuentra la obligación de que las salas destinen al menos 10 por ciento de su tiempo de pantalla a producciones nacionales. También establece que las películas mexicanas deberán permanecer al menos 14 días en cartelera, con el propósito de evitar que sean retiradas de exhibición tras unos cuantos días.

La ley incorpora por primera vez a las plataformas digitales dentro del marco regulatorio. Los servicios de streaming y video bajo demanda deberán dar visibilidad y espacios destacados a obras mexicanas, para incrementar su presencia frente a los contenidos extranjeros.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, sostuvo que la legislación vigente había quedado rebasada por los cambios tecnológicos y por las nuevas formas de consumo audiovisual.

Señaló que la reforma ya no se limita a las películas proyectadas en salas, sino que abarca también las obras audiovisuales distribuidas en plataformas y servicios digitales. Añadió que la nueva ley prevé la creación de un comité asesor independiente para el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), encargado de emitir opiniones sobre la asignación de apoyos y recursos públicos bajo criterios de transparencia.

José Antonio Cruz Álvarez Lima afirmó que la legislación reconoce principios como la diversidad cultural, la igualdad sustantiva, la libertad de creación, la inclusión y el respeto a la composición pluricultural del país. También destacó que contempla medidas para impulsar el doblaje y el subtitulaje incluyentes para personas con discapacidad.

La norma obliga además a las autoridades a promover la conservación, restauración, digitalización y difusión del patrimonio cinematográfico nacional.

Durante la discusión, el senador José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reserva de tiempo de pantalla para el cine mexicano, los incentivos para las salas que exhiban producciones nacionales y las medidas de accesibilidad incluidas en la ley.

Sin embargo, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, expresó objeciones al artículo 27, que faculta al Estado para intervenir en la regulación de los precios de exhibición cinematográfica. Consideró que esa disposición podría afectar a las empresas exhibidoras si el reglamento no establece criterios claros.

La única reserva presentada correspondió precisamente a ese artículo, promovida por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas; sin embargo, la propuesta fue rechazada en votación económica, por lo que el artículo se mantuvo sin cambios y el dictamen quedó aprobado en los términos enviados por la Cámara de Diputados.