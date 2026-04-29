Senado aprueba plan de justicia 2026-2029 y avala informe de la Guardia Nacional

El Pleno dio luz verde al nuevo modelo de investigación de la Fiscalía y validó los resultados operativos de la corporación de seguridad, con posturas encontradas entre oficialismo y oposición

El Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y el Informe Anual de Actividades 2025 de la Guardia Nacional, en dos resoluciones que abordan la estrategia institucional en materia de justicia y seguridad pública en el país.

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El Pleno avaló con 85 votos a favor, 30 abstenciones y un voto en contra el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual plantea un nuevo modelo de investigación basado en el uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia, priorizar la atención a delitos de alto impacto y colocar a las víctimas como eje de actuación institucional.

También contempla la reestructuración de la Fiscalía con una administración eficiente y transparente, así como la coordinación con fiscalías locales y autoridades de seguridad.

Durante la discusión, legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la procuración de justicia, aunque señalaron pendientes como la falta de claridad en mecanismos de participación de víctimas, insuficiencia de recursos y atención a delitos específicos como los cometidos contra periodistas y menores.

En paralelo, el Senado aprobó con 82 votos a favor y 28 abstenciones el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional correspondiente a 2025, que reporta avances en la consolidación de este cuerpo de seguridad. El documento señala su participación en prevención del delito, combate al crimen organizado, atención a desastres naturales y protección de instalaciones estratégicas.

La Guardia Nacional cuenta con más de 121 mil elementos desplegados en el país y registra reducciones en diversos delitos de alto impacto en comparación con 2018. También se informaron acciones de capacitación en derechos humanos y un nivel de confianza ciudadana cercano al 80 por ciento.

Mientras legisladores del oficialismo destacaron los resultados y la consolidación de la corporación, integrantes de la oposición cuestionaron la efectividad de la estrategia de seguridad y señalaron inconsistencias en los datos, así como la persistencia de problemáticas como la extorsión y las desapariciones.

Finalmente, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación, mientras que el Informe de la Guardia Nacional se envió al Ejecutivo Federal para su conocimiento y seguimiento institucional.