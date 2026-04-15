Senado avala reforma para crear una ley general de feminicidio

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo y avanzar en la creación de una legislación nacional única en materia de feminicidio

La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y avanzar hacia la creación de una legislación nacional única sobre feminicidio.

LEE ADEMÁS: Desfogue no controlado por falla humana deja afectaciones en 9 viviendas de Álvaro Obregón

Con 109 votos a favor, el Senado aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución para otorgar al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio. La modificación busca terminar con las diferencias entre los códigos penales estatales, donde el delito se define y castiga de manera distinta, permitiendo elaborar criterios obligatorios para todo el país.

La legislación general deberá establecer un tipo penal uniforme, sanciones, agravantes y lineamientos de investigación con perspectiva de género. El propósito principal es evitar vacíos legales y reducir la disparidad en la persecución del delito mediante mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales.

El proyecto también prevé medidas de protección y reparación para las familias de las víctimas, especialmente para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se contemplan acciones como atención psicológica, acceso a salud, continuidad educativa y apoyo económico. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no implicará recursos adicionales para el presupuesto actual ni futuro.

Al fundamentar el dictamen, se destacó que el país mantiene una deuda pendiente con las mujeres frente a la impunidad. Se señaló que la ausencia de una legislación nacional ha impedido una respuesta homogénea de las autoridades. Durante el debate, legisladoras de todos los partidos respaldaron la reforma, calificándola como una herramienta para fortalecer la protección de las mujeres y atender el feminicidio como una violación grave a los derechos humanos, aunque señalaron que aún faltan medidas para la prevención.