Originalmente, el calendario establecía el 15 de julio como fin del ciclo, por lo que los estudiantes contarán con más de dos meses de descanso

En una decisión que resultó en júbilo de los estudiantes y no tanto de los padres de familia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció formalmente que debido al intenso calor que se registra en la mayor parte del territorio nacional y el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio, se modificará el calendario escolar.

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La dependencia explicó que el próximo 5 de junio concluye el ciclo escolar 2025-2026, aunque originalmente el calendario marcaba el 15 de julio como el fin del ciclo, por lo que los estudiantes tendrán más de dos meses de descanso.

El titular de la SEP explicó que se garantizará el cumplimiento de las metas del plan y programas de estudio, así como el máximo aprovechamiento de las y los estudiantes.

Durante la Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) se determinó que el Consejo Técnico Escolar previsto para el 29 de mayo se realizará el 8 de junio; el cierre administrativo hasta el 12 de junio; del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes; el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto.

🔴 Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la #SEP y autoridades de educación de todos los estados del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. pic.twitter.com/tXQkBs5Fga — SEP México (@SEP_mx) May 8, 2026

Insistió en que la medida se tomó para proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Fútbol y aplicará para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior a nivel nacional.

Asimismo, se determinó por este órgano colegiado que el 10 de agosto terminará el receso escolar para que en esa semana las comunidades escolares regresen a sus actividades y participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Posteriormente, para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.