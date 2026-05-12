El ciclo concluirá de manera definitiva el próximo 15 de julio, respetando la fecha establecida originalmente y desechando la propuesta de terminar clases el 5 de junio

Tras una semana de intensas críticas y controversia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el calendario escolar 2025-2026 no sufrirá recortes. El ciclo concluirá de manera definitiva el próximo 15 de julio, respetando la fecha establecida originalmente y desechando la propuesta de terminar clases el 5 de junio.

El conflicto: Mundial y olas de calor

La semana pasada, las autoridades federales habían planteado adelantar el fin de cursos debido a dos factores principales:

El Mundial de Futbol 2026: Que inicia el 11 de junio y se preveía generaría complicaciones de movilidad y logística. Ondas de calor: Para evitar afectaciones a la salud de los estudiantes ante las altas temperaturas.

A pesar de que el titular de la SEP, Mario Delgado, defendió inicialmente la medida argumentando que el último mes de clases tiene poca actividad pedagógica y alta carga administrativa, la propuesta generó un fuerte rechazo social. Madres y padres de familia señalaron que un receso de casi tres meses era excesivo y alteraba la organización familiar, dificultando el cuidado de los menores mientras los tutores trabajan.

Unanimidad en el CONAEDU

La decisión de mantener el calendario original se tomó durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Bajo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se acordó preservar los 185 días efectivos de clase.

“Se decidió preservar los días establecidos para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral y brindar certeza a las familias”. Mario Delgado

Flexibilidad por estados

Aunque la fecha de cierre es general, la SEP indicó que el Gobierno de México mantendrá flexibilidad para atender situaciones extraordinarias. Los estados que enfrenten temperaturas extremas o requerimientos logísticos específicos por el Mundial podrán realizar ajustes locales, siempre y cuando:

Se coordinen con las autoridades educativas estatales.

Cumplan con la Ley General de Educación.

Garanticen el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Con este acuerdo, la SEP reafirma que el cierre del ciclo escolar debe ser un momento de evaluación y fortalecimiento pedagógico, cerrando así la puerta a un periodo vacacional anticipado que había puesto en jaque la rutina de millones de mexicanos.