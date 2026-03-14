Sergio Mayer anuncia su regreso a San Lázaro pero Morena lo cita a audiencia para decidir si lo expulsa del partido

Sergio Mayer anunció su regreso a la Cámara de Diputados, pero Morena lo citó a audiencia para decidir si lo expulsa del partido por participar en reality.

El próximo martes, la Comisión de Honor y Justicia de Morena citó a Sergio Mayer a una audiencia para determinar si es expulsado del partido y por tanto de la bancada morenista, tras haber ingresado al reality show La Casa de los Famosos.

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Luego de que el diputado federal anunció que regresará a sus labores legislativas el próximo lunes, tras solicitar su reingreso a la Cámara de Diputados, las instancias del partido le indicaron que debe presentarse a la audiencia para resolver su caso.

Sin embargo, Mayer aseguró que avisó tanto al partido como a la bancada de Morena en San Lázaro que pediría licencia para actividades personales y recalcó que es su derecho solicitar licencia y también solicitar reincorporarse a su cargo.

Además, minimizó las críticas en su contra y señaló que tiene derecho a pedir licencia para realizar otra actividad de manera momentánea. Detalló que es extraño que lo critiquen cuando en Morena hay personajes con “negros historiales de violencia contra la mujer, peculado y acusaciones de todo tipo” que no son sometidos a procesos de expulsión.

“La Comisión de Honor y Justicia debe estar con mucho trabajo como para darle tanta importancia a un tema que me parece menor. Hay presuntos casos de nepotismo, violencia política, agresores sexuales, uso de recursos públicos, peculado, y muchísimas otras cosas”, sentenció en diversas entrevistas televisivas.

En tanto, el tema dividió a los militantes de Morena, pues mientras unos lo apoyan y reconocen su derecho a pedir licencia, otros lo acusan de desprestigiar a Morena con sus actitudes, aunque la audiencia dentro del proceso sigue su curso y tiene suspendidos sus derechos partidarios de manera temporal.