Estos son los únicos bancos que sí abrirán en Semana Santa 2026

Si no tienes una sucursal de estos bancos cerca, podrás acceder a servicios bancarios a través de cajeros automáticos, corresponsales, así como mediante la banca digital y telefónica

Como cada jueves y viernes Santo , los bancos y demás instituciones financieras dejarán de operar.

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Lo anterior, de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025.

¿Qué bancos sí abrirán en Semana Santa 2026?

No obstante, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM).

El organismo que aglutina a prácticamente a todos los bancos que ofrecen servicio de manera personal, recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 66 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Tienes un pago pendiente?

Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.