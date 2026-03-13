El INE advirtió que realizarlo junto con los comicios de 2027 implicaría mayores costos logísticos y una mayor complejidad operativa

El gobierno federal analiza modificar el calendario electoral para decidir si la segunda etapa de la elección del Poder Judicial federal permanece en 2027 o se traslada a 2028, una definición que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se tomará en los próximos días antes de enviar una propuesta formal al Congreso de la Unión.

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La mandataria explicó que la discusión surgió tras advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la logística de los comicios, ya que las casillas destinadas a la elección judicial no podrían instalarse en los mismos lugares que las utilizadas para la votación ordinaria, lo que implicaría duplicar estructuras operativas.

Señaló que la decisión deberá ponderar ventajas y desventajas de cada escenario, pues la coincidencia con los procesos ordinarios permitiría aprovechar parte de la infraestructura electoral ya desplegada para las elecciones federales y locales previstas en 2027.

Sin embargo, Sheinbaum precisó que experiencias recientes cuestionan el supuesto ahorro que implicaría esa coincidencia, debido a que en algunos casos las autoridades electorales instalan casillas distintas para cada proceso y contratan personal adicional para capacitar a funcionarios de mesa directiva.

Mencionó el caso de Veracruz como ejemplo durante el análisis gubernamental, ya que en ese estado coincidieron elecciones municipales con la votación para cargos judiciales y la autoridad electoral requirió duplicar capacitadores, personal operativo y materiales para atender ambas jornadas.

Ese antecedente, según explicó la presidenta, generó dudas sobre el beneficio presupuestal de organizar simultáneamente ambos procesos, por lo que el Ejecutivo solicitó al INE un dictamen técnico que permita comparar los costos y la logística de cada alternativa.

La discusión también incorporó el impacto que tendría la cantidad de boletas que recibirían los ciudadanos en la jornada electoral de 2027, año en el que coincidirían presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y en algunos estados elecciones para gubernaturas.

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A esa lista se sumaría la elección de jueces y magistrados federales, lo que podría ampliar considerablemente el número de papeletas disponibles para cada votante y aumentar la complejidad de la jornada electoral.

Sheinbaum señaló que la revisión del calendario también incluye el mecanismo de revocación de mandato presidencial, cuyo marco constitucional establece actualmente el año 2028 para su celebración, aunque la reforma en análisis plantea flexibilizar esa fecha.