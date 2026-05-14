La presidenta detalló que representantes de Petrobras sostuvieron reuniones amplias en territorio mexicano para avanzar en términos técnicos del acuerdo

México y Brasil avanzan en un acuerdo de cooperación entre Petróleos Mexicanos y Petrobras, como parte de una agenda bilateral en materia energética, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisó que equipos técnicos de la petrolera brasileña visitaron México para trabajar en la definición del esquema de colaboración.

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Sheinbaum señaló que mantiene comunicación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y confirmó que el acuerdo entre ambas empresas estatales sigue en desarrollo. “El acuerdo con el presidente Lula y entre las dos empresas petroleras sí se va a dar“, afirmó durante su conferencia matutina.

La presidenta explicó que pospuso una eventual visita a Brasil para evitar coincidir con el proceso electoral de ese país. Indicó que no busca intervenir en esa etapa política y que antes atenderá reuniones con funcionarios estadounidenses programadas en México durante mayo, las cuales consideró prioritarias para su agenda internacional.

Sheinbaum detalló que representantes de Petrobras sostuvieron reuniones amplias en territorio mexicano para avanzar en términos técnicos del acuerdo. No precisó el contenido operativo del entendimiento ni los alcances específicos de la cooperación entre ambas petroleras.

El anuncio ocurre en un contexto de fortalecimiento de vínculos regionales entre gobiernos latinoamericanos con empresas energéticas estatales como instrumento de cooperación estratégica.

México mantiene a Pemex como eje de su política energética, mientras Brasil conserva a Petrobras como actor central de su industria petrolera.

La presidenta presentó el entendimiento como una decisión en marcha y vinculada a la relación directa con Lula. El avance del acuerdo se confirmó mientras el gobierno mexicano ajusta su agenda internacional y prioriza reuniones bilaterales con otros socios estratégicos.