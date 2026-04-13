Sheinbaum defiende inversión en Metro ante protestas

El gobierno federal informó que ha destinado mil 500 millones de pesos al Metro de la Ciudad de México y mantiene obras de modernización, mientras trabajadores anuncian paros por presunta falta de inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal ha destinado recursos al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y rechazó los señalamientos de falta de inversión, en el contexto de movilizaciones anunciadas por trabajadores del organismo.

LEE ADEMÁS: Selección Mexicana: estos son los rivales que le quedan al Tri rumbo al Mundial 2026

La mandataria indicó que la administración federal entregó mil 500 millones de pesos al gobierno capitalino para fortalecer el mantenimiento y operación del sistema. Señaló que estos recursos forman parte de una estrategia de apoyo al transporte público en la capital del país.

“Nosotros dimos mil 500 millones ahora a la ciudad”, dijo al señalar que existe inversión adicional en proyectos como la ampliación de la Línea 12 hacia el poniente y en obras ferroviarias que impactan la movilidad en la zona metropolitana.

Informó que también participa en el desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca y en proyectos hacia Querétaro y Pachuca. La presidenta indicó que estas obras complementan la movilidad de la Ciudad de México y reducen la presión sobre el sistema Metro.

En relación con las protestas, Sheinbaum señaló que no encuentra justificación en los argumentos de falta de inversión. Indicó que la Línea 1 del Metro fue renovada en su totalidad y que la jefa de Gobierno mantiene programas de inversión en el sistema y en el Tren Ligero.

La mandataria señaló que el gobierno de la Ciudad de México también impulsa programas de vivienda dirigidos a trabajadores del Metro. Indicó que el gobierno federal respalda estas acciones y mantendrá coordinación para garantizar el funcionamiento del sistema.

La presidenta señaló que el gobierno federal mantendrá coordinación con la administración de la Ciudad de México para dar seguimiento a las necesidades operativas del sistema. Indicó que las inversiones se revisan de manera periódica para garantizar la continuidad del servicio y la atención a los usuarios.

La mandataria aseguró que las dependencias involucradas continuarán evaluando las condiciones del Metro y los requerimientos de mantenimiento. Señaló que el objetivo es asegurar la operación del sistema y atender las demandas laborales mediante canales institucionales.