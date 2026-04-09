Sheinbaum defiende uso responsable de afores en infraestructura

La presidenta afirmó que el modelo no implica uso indebido de afores ni endeudamiento, y busca financiar proyectos estratégicos de forma responsable.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el modelo de inversión en infraestructura es responsable y no implica uso indebido de recursos de las afores, además de que busca financiar proyectos sin recurrir a deuda pública.

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Durante su conferencia, explicó que la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar establece mecanismos de financiamiento que permiten ampliar la obra pública, con participación del sector privado bajo control del Estado.

La mandataria indicó que el objetivo es impulsar la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios, para mejorar la conectividad, generar empleos y fortalecer la economía.

La aprobación de esta ley en el Senado redefine el modelo de financiamiento público en México, apostando por esquemas mixtos con capital privado y ahorro administrado para acelerar obras.

Sheinbaum rechazó versiones sobre un riesgo para los ahorros de los trabajadores, al afirmar que los instrumentos operan bajo criterios de responsabilidad y no contemplan uso indebido de fondos de retiro.

El modelo contempla la inversión en proyectos productivos que generen rendimientos, bajo esquemas regulados y con rectoría del Estado.

La discusión se ha centrado en garantizar la seguridad de las inversiones, mientras el gobierno sostiene que permitirá acelerar obras prioritarias sin comprometer la estabilidad financiera.

El núcleo de la ley establece asociaciones público-privadas bajo control estatal, con el objetivo de ampliar la inversión sin generar deuda directa.

Esta política forma parte de una estrategia para impulsar el crecimiento económico mediante la combinación de recursos públicos y privados en infraestructura.