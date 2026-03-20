El Banco del Bienestar iniciará su proceso de digitalización y lanzará una aplicación para reducir el retiro de efectivo por parte de los usuarios

Cancún, Quintana Roo.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió con beneplácito el anuncio del líder de los banqueros, Emilio Romano, de que se trabaja para incrementar el porcentaje del crédito con respecto al PIB, de 38% a 45%, porcentaje que se espera alcanzar al concluir este sexenio.

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No obstante, demandó al sector financiero otorgar más créditos; “les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”, dijo, al tiempo que mostraba gráficas en donde México promedia 20% de créditos a Pymes, al sector corporativo no financiero, mientras que por arriba se ubican Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Al encabezar la inauguración de la 89 Convención Bancaria “Innovando a la banca, construyendo el futuro”, y después de enumerar que se logró reducir la pobreza, que el peso está fuerte, que hay estabilidad económica y que se han reducido los homicidios dolosos, señaló que “nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo”.

Pero “no cualquier crecimiento; necesitamos crecer generando bienestar. Y a eso le llamamos Prosperidad Compartida. Bienestar y sustentabilidad, es decir, que México pueda tener mejores niveles de crecimiento, pero que esto se refleje en la disminución de la pobreza, de las desigualdades y mejor calidad de vida para todas las mexicanas y mexicanos”.

En ese sentido, señaló que para impulsar el crecimiento con la digitalización es a través de distintos esquemas, por lo que el gobierno más allá de sólo facilitar los pagos digitales, “nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la Banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas (sin tarjetas) y de las casetas, a través, de manera digital.

“Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas”, señaló.

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Como tercer punto está la disminución de trámites y para ello ya se aprobó la Ley en la materia, con el objetivo de que al finalizar 2026, todos los municipios, entidades y la Federación, incluida la Ciudad de México, “tengamos los mismos trámites para todo el país“.

Y confirmó que el Banco de Bienestar “entra también en un proceso de digitalización que permita que los pagos se hagan también de manera digital, sin necesidad de la utilización del efectivo de millones de familias mexicanas que hoy ya están bancarizadas”, por lo que lanzaría en breve, su app.