Sheinbaum descarta vínculo entre caso Mencho y T-MEC

La mandataria estableció que seguridad y comercio avanzan por vías separadas, en medio de tensiones arancelarias con Estados Unidos.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) no tiene relación con la negociación del T-MEC, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, al precisar que las acciones de seguridad responden a una estrategia permanente del Estado y no a acuerdos comerciales.

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Sheinbaum fijó esta postura ante versiones que sugerían un impacto del operativo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), colocando el tema en el debate sobre seguridad y comercio en América del Norte.

El señalamiento se dio tras declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien planteó que avances en seguridad podrían fortalecer la relación bilateral.

La presidenta sostuvo que seguridad y comercio siguen rutas distintas, por lo que las decisiones en materia de seguridad no forman parte de las negociaciones del T-MEC, centradas en el intercambio económico entre los tres países.

El proceso de revisión del tratado ocurre en un contexto de presión comercial de Estados Unidos, tras medidas impulsadas por Donald Trump, que introdujeron aranceles en sectores estratégicos.

México mantiene como objetivo recuperar condiciones de libre comercio, eliminando restricciones a industrias clave y fortaleciendo las cadenas productivas en América del Norte.

La mandataria reconoció que la seguridad contribuye a mejorar el entorno de cooperación, pero subrayó que el tratado comercial responde a dinámicas independientes.

El gobierno mantiene la revisión del T-MEC como eje central de su estrategia económica, buscando eliminar aranceles impuestos desde 2025 en sectores como acero, aluminio y automotriz.

El proceso avanza con un calendario definido, cuyo punto clave será julio próximo, cuando se decidirá si se mantienen, ajustan o eliminan las restricciones que afectan a las exportaciones mexicanas.