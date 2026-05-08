La presidenta negó una visita a Palenque, pero confirmó su relación con Beatriz Gutiérrez Müller y su respaldo al proyecto del exmandatario

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes comunicación reciente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó versiones que la ubicaban en una visita a Palenque para reunirse con él. La respuesta surgió después de la difusión de una fotografía del exmandatario en el Colegio Militar, imagen que reactivó especulaciones sobre contactos políticos directos entre ambos.

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“Decían que yo lo había ido a ver a Palenque ese fin de semana”, afirmó Sheinbaum al responder preguntas en su conferencia matutina. La mandataria descartó ese encuentro y acotó la naturaleza actual del vínculo con López Obrador al terreno del proyecto político compartido, sin describir una interlocución operativa o permanente entre ambos.

Sheinbaum sí confirmó relación personal con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente. Señaló que la ve ocasionalmente por una relación de amistad construida desde su paso por el gobierno capitalino.

Explicó que esas conversaciones giran en torno a asuntos personales y familiares, así como al trabajo académico de Gutiérrez Müller, no a definiciones políticas o gubernamentales.

La presidenta aprovechó la respuesta para marcar una frontera entre afinidad política y dependencia de conducción. “Lo que nos da el ser parte de un proyecto de transformación“, dijo al definir el vínculo con López Obrador.

Desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, sectores opositores y comentaristas han insistido en la posibilidad de influencia política desde el retiro, hipótesis que la presidenta ha rechazado en distintas ocasiones al insistir en que ejerce plenamente la conducción del Ejecutivo federal.

La declaración presidencial cerró, al menos en el plano público, una nueva ronda de especulación sobre la relación entre ambos liderazgos. Sheinbaum mantuvo reconocimiento político hacia López Obrador, confirmó cercanía personal con su entorno familiar y negó que exista comunicación reciente que respalde versiones de coordinación directa desde fuera del gobierno.