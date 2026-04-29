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Sheinbaum pacta tope de 27 pesos al diésel con gasolineros

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con empresarios gasolineros fijar el diésel en 27 pesos por litro. El ajuste busca contener costos logísticos y presiones inflacionarias en transporte y alimentos.


Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum. | Foto: EFE

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con empresarios gasolineros establecer un precio máximo de 27 pesos por litro de diésel a partir del 1 de mayo. El ajuste busca contener el impacto en los costos logísticos y frenar incrementos en precios al consumidor.

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“Van a hacer sus ajustes, ya ven que tienen los mecanismos del IEPS y yo creo que a través de la Secretaría de Hacienda van a aplicar estos estímulos fiscales“, afirmó Enrique Félix Robelo, dirigente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

El acuerdo involucra al sector gasolinero y al gobierno federal en mesas de negociación para sostener el nivel de precio. El mecanismo contempla el uso de estímulos fiscales a través del IEPS para compensar variaciones en costos.

La medida responde a la volatilidad en los mercados energéticos internacionales vinculada al conflicto en Medio Oriente, que ha presionado los precios de combustibles y los costos de distribución.

“Nosotros como sector estamos trabajando en estas mesas de negociación para llegar a estos acuerdos y estar de acuerdo con la política económica y social que tiene el gobierno de México”, agregó el representante empresarial.

El diésel incide de forma directa en el transporte de mercancías y en las cadenas de suministro, con impacto en costos de alimentos, bienes y servicios.

El acuerdo busca limitar la transmisión de incrementos internacionales al mercado interno, con efecto esperado en la estabilidad de tarifas de transporte y precios finales.

La medida entra en vigor el 1 de mayo y se sostiene en coordinación entre autoridades fiscales y distribuidores de combustible.

El pacto no implica control formal de precios, sino un compromiso entre actores del mercado para mantener el nivel acordado, con participación de distribuidores y estaciones de servicio que operan en el país.