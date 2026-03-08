Sheinbaum reconoce a mujeres que “tejieron patria” en la historia de México

Encabezó en el Campo Marte la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y destacó la participación histórica de mexicanas con un reconocimiento especial a integrantes de las Fuerzas Armadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo en el Campo Marte la ceremonia oficial por el Día Internacional de las Mujeres, donde subrayó el papel que han desempeñado las mujeres mexicanas a lo largo de la historia en la construcción del país y en los procesos sociales que marcaron distintas etapas nacionales.

Durante su intervención ante integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades federales y miembros de su gabinete, la mandataria recordó a las mujeres que participaron en momentos clave como la Independencia de México, la Intervención Francesa y la Revolución Mexicana, a quienes describió como figuras que “tejieron patria”.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que las mexicanas han contribuido de manera constante en los procesos históricos de México, aunque durante décadas muchas de esas participaciones permanecieron invisibilizadas en los relatos oficiales.

Claudia Sheinbaum afirmó que marzo de 2026 será un periodo dedicado a recordar a las mujeres relegadas de la narrativa histórica y también a reconocer a quienes participan diariamente en distintos ámbitos sociales, institucionales y comunitarios.

La mandataria colocó en el centro de la ceremonia a las integrantes de las Fuerzas Armadas, protagonistas del acto conmemorativo, a quienes reconoció por su desempeño dentro del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional.

Según explicó, la participación de las mujeres en instituciones de seguridad y defensa representa un cambio significativo en la estructura del servicio público y refleja transformaciones en materia de igualdad dentro del Estado mexicano.

Sheinbaum señaló que las mujeres militares han mostrado disciplina, compromiso y capacidad en tareas vinculadas con la seguridad nacional, además de intervenir en operaciones dentro del territorio mexicano y en misiones internacionales de paz.

En el acto oficial por el Día Internacional de las Mujeres también se entregaron condecoraciones y reconocimientos a mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas por su trayectoria y desempeño, en presencia de mandos militares y autoridades federales.

La presidenta subrayó que el reconocimiento a las mujeres debe trascender el discurso institucional y reflejarse en la vida cotidiana, en el hogar, en los espacios de trabajo y en las estructuras públicas.

“Aún hay retos por delante, la igualdad plena se construye todos los días”, expresó la mandataria durante su mensaje ante las asistentes reunidas en el Campo Marte.

Claudia Sheinbaum recordó que el origen del Día Internacional de las Mujeres se encuentra en las luchas laborales y sociales impulsadas por trabajadoras hace más de un siglo, quienes exigieron derechos, justicia y condiciones laborales dignas