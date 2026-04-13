Sheinbaum refuerza control del diésel con vigilancia de Profeco

Al anunciar un refuerzo en la vigilancia del precio del diésel, en el contexto de presión internacional por el alza del petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene una intervención para contener el costo de los combustibles y evitar efectos en cadena en la economía.

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La mandataria explicó que el precio internacional del crudo superó los 100 dólares por barril, lo que incide directamente en el costo interno de la gasolina y el diésel. Indicó que, sin el apoyo gubernamental, la gasolina rebasaría los 30 pesos por litro y el diésel superaría los 32 pesos.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro. El diésel estaría sobre 32, 33 pesos el litro. El día de ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación de Irán y está sobre 102, 103 dólares el barril. Entonces, cuando los precios se fijan internacionalmente, aun cuando nosotros producimos la mayor parte de lo que consumimos, el precio se fija por un precio internacional”, afirmó.

En este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó las acciones de monitoreo, verificación y presión sobre gasolineras con precios elevados. El procurador Iván Escalante informó que se detectaron establecimientos con precios por encima del promedio y que continuarán los operativos.

“Por instrucción de la presidenta fortalecimos la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de servicio, identificando estos establecimientos en donde están cobrando mucho más caro la gasolina regular y el diésel.

“Vamos a iniciar estos recorridos para colocar lonas e informar a los consumidores dónde hay sobreprecios. El objetivo es que durante la semana baje y se estabilice en 28 pesos en punto de venta”, señaló.

El funcionario agregó que la estrategia incluye la colocación de lonas en estaciones con precios altos y la actualización de un mapa digital para consultar el costo del diésel en todo el país, con el fin de orientar a los consumidores y presionar a distribuidores.

El gobierno federal prevé sostener reuniones con el sector gasolinero y autoridades energéticas para mantener estable el precio del diésel, debido a su impacto en el transporte de mercancías y el costo de productos básicos.