Sheinbaum releva a Ariadna Montiel en la Secretaría de Bienestar y nombra a Leticia Ramírez

Sheinbaum anunció la salida de Ariadna Montiel de Bienestar y nombró a Leticia Ramírez como nueva titular, garantizando la continuidad de los programas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar y nombró a Leticia Ramírez como nueva titular del ramo. La mandataria afirmó que pensiones y apoyos continúan como derechos constitucionales.

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“Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento“, declaró la presidenta. La funcionaria confirmó su salida y agradeció la confianza recibida en el encargo.

La estructura de Bienestar se mantiene con coordinadores, delegaciones y operación territorial que distribuye pensiones y apoyos a personas adultas mayores y con discapacidad, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Leticia Ramírez se desempeñó como secretaria de Educación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y colabora actualmente en la Presidencia en el área de atención ciudadana, área de contacto directo con la población.

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

“Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar“, señaló la presidenta al anunciar el nombramiento. Ramírez aceptó el encargo y afirmó que continuará el trabajo en territorio con los equipos existentes.

La mandataria subrayó que las pensiones y apoyos están establecidos en la Constitución y no pueden ser retirados.

La salida de Montiel ocurre en un contexto de reacomodo político interno en Morena, donde, según información de diversos medios, la exfuncionaria será elegida como nueva dirigente nacional.

El relevo mantiene la coordinación federal en los estados y la distribución de recursos a través de la red territorial. La Presidencia sostuvo que la transición no altera el alcance ni la cobertura de los programas.