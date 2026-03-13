La mandataria reiteró que existe cooperación bilateral en seguridad, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una publicación replicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red Truth Social, en la que se cuestionó a su gobierno después de que México rechazó permitir la intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles del narcotráfico.

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Durante un acto público en Tecomán, Colima, la presidenta reiteró su postura frente a la publicación del mandatario estadounidense y sostuvo que México mantiene coordinación con Washington en materia de seguridad, aunque bajo una condición central.

“Aprovecho, hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado“, afirmó.

Sheinbaum explicó que ambos gobiernos mantienen cooperación institucional para enfrentar problemas de seguridad compartidos, pero subrayó que esa colaboración no implica permitir la presencia militar extranjera en territorio mexicano.

“Estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto“, expresó.

El mensaje compartido por Trump retomó una publicación del usuario Carlo Martin en la red social X, quien cuestionó las declaraciones de la mandataria mexicana durante su conferencia matutina sobre la negativa a permitir operaciones militares de Estados Unidos en territorio nacional.

“Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los carteles, y que rechazó que EE. UU. intervenga: ‘Así es, dijimos que No, orgullosamente NO‘. ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?”, escribió el usuario, en un mensaje que posteriormente fue replicado por el mandatario estadounidense.

La controversia se originó después de que Sheinbaum confirmara públicamente que su administración rechazó propuestas de intervención militar estadounidense en México para combatir a organizaciones criminales.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no“, declaró la mandataria en su conferencia de prensa.

La presidenta de México insistió este viernes en que el principio que guía la política exterior mexicana es la defensa de la soberanía nacional, por lo que cualquier coordinación con otros países debe respetar ese límite.

“Podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México: soberanía“, afirmó.