Sheinbaum rompe paradigma como primera Comandanta Suprema: Trevilla

Durante la conmemoración del 8 de marzo, el secretario de la Defensa destacó el crecimiento de la participación femenina en las instituciones militares

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo que su llegada a la jefatura del Estado de Claudia Sheinbaum representó un cambio significativo en las instituciones del país y un mensaje para nuevas generaciones sobre la posibilidad de acceder a espacios de liderazgo que durante décadas permanecieron reservados a los hombres.

“Las mujeres de México de hoy, al igual que las de ayer, demuestran que pueden superar cualquier reto. Señora presidenta, es un ejemplo vivo de ello: rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, expresó.

Este hecho constituyó un precedente histórico que inspira a las generaciones actuales y futuras a considerar posible cualquier meta. “Usted ha marcado un hito histórico que inspira a generaciones presentes y futuras a creer que todo es posible con determinación y pasión”, señaló al dirigirse a la titular del Poder Ejecutivo federal.

Durante el acto oficial, el titular de la Defensa Nacional también abordó la evolución del papel de las mujeres dentro de las instituciones castrenses y de seguridad pública. Señaló que en la actualidad 42 mil 600 mujeres integran el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Dentro de ese universo institucional, explicó que más de siete mil mujeres pertenecen a la Guardia Nacional, donde cumplen responsabilidades operativas, administrativas y de mando en distintas regiones del país, lo que refleja una transformación gradual en las corporaciones de seguridad.

El secretario informó además que el sistema educativo militar registró un crecimiento en la participación femenina. Indicó que en el ciclo lectivo 2026 egresarán mil 560 mujeres de la Guardia Nacional, la cifra más alta registrada en el sistema de formación de esa corporación.

La expansión de la presencia femenina también alcanzó cursos y especialidades militares que en décadas anteriores se reservaban exclusivamente para hombres. Ricardo Trevilla Trejo explicó que hoy las mujeres militares acceden a entrenamientos de paracaidismo, fuerzas especiales y diversas áreas tácticas y operativas.

El funcionario subrayó que las mujeres participan igualmente en misiones de paz y en operaciones de seguridad en territorio nacional, lo que demuestra su capacidad para intervenir en tareas estratégicas de protección civil, apoyo a la población y combate a la delincuencia organizada.

En el mismo mensaje, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que la institución fortaleció mecanismos internos orientados a proteger la dignidad y los derechos de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Estas acciones incluyen instancias especializadas en derechos humanos, capacitación institucional en igualdad de género y oficinas para atender denuncias de hostigamiento o acoso sexual.

Ricardo Trevilla Trejo concluyó el acto con un reconocimiento a las mujeres mexicanas y, de manera particular, a quienes integran las instituciones militares. El secretario expresó que las Fuerzas Armadas de México mantienen un reconocimiento permanente hacia las mujeres que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.