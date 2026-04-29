Sheinbaum: salvemos la mayoría calificada

Morena ajusta su estrategia rumbo a 2027 para mantener la mayoría calificada en San Lázaro amid tensiones internas y retos electorales

Morena empieza a ordenar su casa rumbo a 2027. En ese año se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, Congresos locales y alcaldías. El proceso federal arrancará en septiembre. Y, si no hay cambios constitucionales, también podrían coincidir elecciones judiciales.

La preocupación de Sheinbaum no está sólo en las gubernaturas. Está en San Lázaro. Ahí la joya de la corona se llama mayoría calificada, aquella que requiere juntar dos terceras partes de los votos presentes para aprobar reformas constitucionales y ciertos nombramientos clave.

Con 500 diputados presentes, el piso son 334 votos. Hoy Morena, Verde y PT suman 364 curules. El colchón existe, pero no sobra. Y está en riesgo.

LAS HERIDAS

La primera señal se encendió con la reforma electoral. Hace un mes, la propuesta constitucional de Sheinbaum fue desechada en la Cámara de Diputados con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. Entre esos votos en contra estuvieron los del Verde y el PT.

Después vino el plan B. Las dirigencias negociaron, pero el paquete salió mutilado. En el Senado, el PT frenó su parte más importante: adelantar la revocación de mandato a 2027.

Ambos casos dejaron heridas en la coalición, que apenas se mantiene unida. Desde entonces han surgido chispas de rebeldía. La última fue el destape anticipado de corcholatas por parte del PVEM.

LOS REFUERZOS

La segunda señal surge con Citlalli Hernández. Dejó la Secretaría de las Mujeres para asumir tareas electorales dentro de Morena. Su papel apunta a reconstruir la relación con Verde y PT, acordar candidaturas y hacer operación cicatriz.

También avanza el relevo de Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional. El nombre que más pesa es Ariadna Montiel. Si se confirma, Morena llevaría a su partido una lógica territorial parecida a la de la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias con mayor presupuesto y más personal desplegado en todo el país.

Eso significará acelerar el trabajo por zonas, presencia territorial y seguimiento de beneficiarios. En 2027, esa estructura será necesaria para reforzar candidaturas, movilización y defensa del voto.

LA PAUSA JUDICIAL

La tercera señal está en una iniciativa de legisladores de Morena para reformar la reforma judicial.

La propuesta reconoce varios problemas en la elección de 2025, como que los filtros no sirvieron de nada para garantizar candidatos con capacidad y experiencia.

También reconocen dificultades para organizar otra elección judicial en el mismo año en que se elegirán gubernaturas, diputaciones, Congresos locales y alcaldías. Por eso proponen posponer la elección judicial a 2028.

Recordemos que en la elección de 2025 hubo una fuerte operación política de Morena para imponer a sus candidatos judiciales. La evidencia más visible fueron los acordeones judiciales, listas con nombres que coincidieron con los juzgadores electos. Esa situación incluso fue reconocida por varios consejeros electorales del INE.

Si Morena busca victorias en gubernaturas y mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sumar otra elección judicial complicaría la operación. Implica más candidatos para promocionar, más estructuras que coordinar y más riesgo de pleitos internos.

Por simple lógica, a Morena le conviene más concentrarse primero en lo que define su poder inmediato. Es decir, diputaciones federales, gubernaturas y Congresos locales. Ya después se ocuparía de la elección judicial.

Esas son las señales, y desde Palacio Nacional están anticipándose.

EL DATO INCÓMODO

Ernestina Godoy reconoce que hasta 95 de cada 100 delitos no se denuncian. Ya aceptaron el tamaño del agujero. Ahora falta resolverlo. Y ahí empieza lo difícil: construir fiscalías que sirvan, que investiguen bien y no traten como estorbo a las víctimas.