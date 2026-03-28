Sheinbaum sorprende con boletos gratis para el México vs. Portugal

La dinámica permitirá a 25 jóvenes ganar entradas dobles para el juego en el Estadio Azteca mediante redes sociales.

El partido entre México y Portugal sumó un nuevo ingrediente fuera de la cancha, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la entrega de boletos gratuitos para asistir al encuentro que se disputará en el icónico Estadio Azteca.

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A través de redes sociales, la mandataria informó que se regalarán 25 boletos dobles, con el objetivo de que jóvenes puedan vivir la experiencia de un partido internacional rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas, quienes deberán participar en una dinámica digital para obtener las entradas.

Para concursar, los interesados deberán cumplir con algunos requisitos: seguir cuentas oficiales relacionadas con el Mundial, enviar un mensaje explicando por qué desean asistir y estar atentos a la publicación de la dinámica en Instagram. Los primeros en completar el proceso serán los ganadores.

De acuerdo con lo explicado por Sheinbaum, la decisión busca acercar el futbol a los jóvenes, en lugar de destinar los boletos a personal gubernamental, como suele ocurrir en este tipo de eventos.

El encuentro entre México y Portugal forma parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026 y ha generado gran expectativa, especialmente por realizarse en uno de los estadios más emblemáticos del país.

Con esta iniciativa, el ambiente previo al partido no solo se vive en la cancha, sino también entre los aficionados que ahora tendrán la oportunidad de asistir de manera gratuita.