Sheinbaum y Carney reactivan agenda económica bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a acuerdos comerciales e inversiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a acuerdos comerciales y proyectos de inversión entre ambos países, con énfasis en la continuidad de la relación económica bilateral.

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Sheinbaum señaló que México y Canadá mantienen una relación de socios comerciales con vínculos cercanos, en un contexto de integración regional en América del Norte, donde ambos países participan en cadenas productivas compartidas.

“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países”, indicó la presidenta a través de sus redes sociales.

Confirmó que en las próximas semanas un equipo de la Secretaría de Economía viajará a Canadá para dar continuidad a los mecanismos de cooperación económica y revisar avances en compromisos bilaterales.

Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países.

Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de… pic.twitter.com/Yv4ESiMUiR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 25, 2026

“Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales“, agregó Sheinbaum al referirse a la relación bilateral y a la necesidad de mantener coordinación en materia económica.

El anuncio ocurre en un momento en que ambos países buscan fortalecer la estabilidad de sus flujos comerciales y atraer inversión extranjera en sectores estratégicos, en coordinación con socios de la región.

La visita del equipo de Economía permitirá evaluar proyectos en curso y establecer nuevas líneas de trabajo entre autoridades de ambos países, con seguimiento institucional a acuerdos previos.

México y Canadá mantienen una relación económica sostenida por tratados comerciales y cooperación técnica, lo que posiciona a ambos países como actores relevantes en el comercio regional de América del Norte.