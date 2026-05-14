Sheinbaum y CCE revisan panorama económico

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con líderes del Consejo Coordinador Empresarial en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este miércoles una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Palacio Nacional, en un encuentro centrado en el panorama económico y las perspectivas de inversión del país.

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En la reunión participaron el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, así como dirigentes de organismos empresariales, entre ellos el titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Pedro Pacheco.

Sheinbaum informó en sus redes sociales que durante el diálogo coincidieron en una visión favorable para la economía mexicana, en medio de señales de cautela en los mercados.

El encuentro ocurrió después de que el sector empresarial respaldó a inicios de mayo la estrategia federal de simplificación administrativa y certeza jurídica, orientada a destrabar inversiones anunciadas.

La reunión se dio un día después de que la calificadora S&P modificó a negativa la perspectiva de la nota soberana de México, al advertir sobre bajo crecimiento económico, presiones presupuestarias y riesgos asociados a pasivos contingentes. Ese ajuste incrementó la atención sobre la capacidad del país para mantener estabilidad fiscal y sostener la confianza de inversionistas.

El diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada mantiene una ruta de interlocución constante desde el inicio de la administración de Sheinbaum, con antecedentes como los acuerdos para contención de precios y mesas de trabajo sectoriales.