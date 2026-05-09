La SEP sostendrá una reunión nacional de carácter urgente para determinar si se modifica oficialmente el calendario para millones de estudiantes de educación básica en México

La incertidumbre sobre el cierre del ciclo escolar 2025-2026 está por terminar. Tras semanas de debate y críticas constantes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sostendrá una reunión nacional de carácter urgente para determinar si se modifica oficialmente el calendario para millones de estudiantes de educación básica en México.

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El centro del debate: ¿Clases hasta el 5 de junio?

La controversia se originó tras la propuesta de concluir el periodo lectivo el próximo 5 de junio de 2026, una fecha significativamente adelantada en comparación con años anteriores. Según las autoridades, existen dos factores principales que impulsan esta medida:

El Mundial 2026: La logística y organización del evento deportivo internacional en territorio mexicano. Factores climáticos: Las altas temperaturas que han azotado diversas regiones del país, dificultando la estancia en las aulas.

“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”. Mario Delgado

Familias y especialistas en contra del recorte de la SEP

La posibilidad de terminar las clases antes de tiempo no ha sido bien recibida por todos los sectores. Los principales argumentos en contra incluyen:

Rezagos educativos: Especialistas advierten que reducir los días efectivos de clase impactaría negativamente el aprendizaje, el cual aún se recupera de años recientes.

Especialistas advierten que reducir los días efectivos de clase impactaría negativamente el aprendizaje, el cual aún se recupera de años recientes. Logística familiar: Padres y madres de familia señalan que un periodo vacacional extendido genera complicaciones en el cuidado de los menores y gastos adicionales para los hogares.

Padres y madres de familia señalan que un periodo vacacional extendido genera complicaciones en el cuidado de los menores y gastos adicionales para los hogares. Alternativas tecnológicas: Organizaciones civiles proponen que, en lugar de suspender actividades, se utilicen esquemas híbridos o clases vía remota durante los días de mayor actividad del Mundial.

Un país dividido: Estados podrían desmarcarse

Uno de los puntos de mayor tensión para la SEP es la falta de uniformidad. Diversos estados han manifestado su intención de mantener el calendario original, independientemente de lo que se dicte a nivel federal.

Esta postura es especialmente fuerte en entidades donde el clima extremo ya ha obligado a realizar ajustes previos, pero donde se busca no sacrificar más días de formación académica.

¿Qué día definirá la SEP si modifica el calendario escolar 2026?

La reunión nacional se realizará el próximo lunes 11 de mayo, donde se presentará la propuesta definitiva. Tras este encuentro, se espera que se anuncie si el adelanto de vacaciones será obligatorio, opcional por entidad o si se descarta la medida para mantener el calendario escolar vigente.

Por ahora, los padres de familia y docentes permanecen a la espera de un comunicado oficial que brinde certeza sobre el fin del ciclo escolar.