Si te faltan…

En la pelea por el espacio opositor rumbo a 2027, Alito Moreno decidió subir el tono contra Jorge Álvarez Máynez. Lo acusó de huir ante una riña en Chilpancingo y revivió el colapso de su cierre de campaña en 2024. Lo que parece pleito de vecindad, tiene un cálculo. MC le disputa al PRI el voto urbano que ya perdió. Así que Alito no busca convencer, sino acusar falta de carácter bajo presión a uno de los perfiles más visibles del partido naranja. En la oposición, la batalla ya no es contra Morena. Es entre ellos

No se puede ser juez y parte

La revocación de mandato nació como ejercicio ciudadano. Una herramienta para evaluar al poder desde afuera. El problema aparece cuando el poder quiere participar en su propia evaluación. Entonces la neutralidad estorba, la regla incomoda y la ley parece exagerada. No es que Claudia Sheinbaum quiera opinar; es que el poder nunca se siente cómodo cuando le toca ser observado sin poder intervenir. Ahí es donde la democracia deja de ser idea y se vuelve problema.

Más obvio, imposible

Mientras la gobernadora María Eugenia Campos se encontraba en Ciudad de México con la dirigencia del PAN, la senadora morenista Andrea Chávez aprovechó el momento -porque las coincidencias políticas sí existen- para encabezar la llamada “asamblea legislativa en defensa del plan B. ¡La reforma electoral va! Acompañada por Ignacio Mier, Verónica Camino, Karen Castrejón y diputados como Mario Miguel Carrillo y Jesús Roberto Nono Corral, el discurso giró menos en la reforma y más en su ya conocida labor “casa por casa”. La unidad era el pretexto; la proyección, bastante evidente.

Inteligencia natural

La industria descubrió la inteligencia artificial y decidió aplicarla donde más conviene: reemplazar creadores por IA y seguir pagando tarde. La ley Amprofon promete futuro digital, pero mantiene el clásico: cobros diferidos y control ajeno. Meses de mesas, acuerdos y diálogo terminaron en lo de siempre. Ahora no sólo esperan un año para cobrar, también compiten contra su propia voz clonada. Los creadores alistan más protestas. A ver si esta vez sí ponen por delante a los artistas y no a la industria.

¿A quién le dan pan que llore?

Tras reunirse con los banqueros del país en Cancún, legisladores morenistas como Laura Itzel Castillo y Javier Corral aprovecharon para asistir a la comida de clausura del encuentro y, de paso, ver el concierto de Emanuel y Mijares. Gerardo Fernández Noroña incluso aprovechó para celebrar su cumpleaños en uno de los restaurantes del resort. Sería bueno que nuestros representantes populares lo tuvieran presente cuando responsabilizan al sector de todas las tragedias del país y mejor trabajaran abiertamente por beneficiar a quien más lo necesita. Fuera máscaras, pues.