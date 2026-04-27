Soberanía en tiempos de Morena

La muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua abrió una crisis entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Y no sólo eso, también exhibió tibieza federal ante una regla que Morena defendió desde 2020. Ningún agente extranjero puede operar aquí sin control mexicano.

Tras la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el expresidente López Obrador impulsó cambios a la Ley de Seguridad Nacional.

Esa reforma obligó a agentes extranjeros a registrarse, limitó sus tareas y exigió reportar sus contactos con autoridades mexicanas.

En 2025, Sheinbaum elevó esa idea a la Constitución para rechazar la presencia de agentes extranjeros sin autorización del Estado mexicano.

LA RUTA DEL CASO

El 19 de abril murieron cuatro personas en un accidente vial en la sierra de Chihuahua. Dos mexicanos y dos estadounidenses. La fiscalía estatal y la embajada los presentaron primero como instructores vinculados a una misión de apoyo tras un operativo contra narcolaboratorios.

Al día siguiente, Sheinbaum dijo que su gobierno no conocía trabajo directo entre Chihuahua y personal estadounidense. Pidió informes al estado y a la embajada. También ordenó revisar una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Después, el fiscal César Jáuregui ajustó la versión. Afirmó que los estadounidenses impartieron un curso de drones en otro punto y que el convoy sólo los recogió para trasladarlos. Pero medios internacionales confirmaron que eran agentes de la CIA.

LA CRISIS POLÍTICA

Sheinbaum sostuvo que México no acepta agentes estadounidenses en trabajo de campo. También dijo que los militares mexicanos presentes no sabían de la participación extranjera. Maru Campos defendió a su fiscal y afirmó que sí había personal militar en la maniobra.

En ese choque de versiones, la Casa Blanca, por voz de Karoline Leavitt, pidió mayor empatía por las vidas estadounidenses perdidas. Tras el reclamo, Sheinbaum mandó sus condolencias, pero afirmó que ya las había expresado al embajador estadounidense. Al mismo tiempo, mantuvo la exigencia de revisar si hubo violación a la ley.

Mientras tanto, el Senado aprobó “invitar” a Campos y al fiscal a una reunión de comisiones. El PAN apoyó, aunque Marko Cortés y Ricardo Anaya señalaron que era una comparecencia sin facultad constitucional. Movimiento Ciudadano votó en contra por la misma razón.

En San Lázaro, el PT pidió juicio político contra la gobernadora. Sin embargo, Ricardo Monreal frenó esa ruta y habló de mantener la unidad nacional frente a las presiones estadounidenses.

Luego Maru Campos se reunió con Omar García Harfuch y posteriormente anunció una comisión para investigar los hechos. Por su parte, el gabinete de seguridad informó que los estadounidenses no tenían acreditación formal para tareas operativas. Uno entró como visitante y otro con pasaporte diplomático.

LAS DUDAS ABIERTAS

El gobierno federal dijo que no conocía la participación extranjera, aunque aceptó que hubo fuerzas federales en el despliegue. Sedena tampoco sabía que había extranjeros en el terreno. Eso es grave porque exhibe fallas de coordinación dentro del propio Estado mexicano.

La función real de los agentes de la CIA tampoco quedó clara. Chihuahua habló de instructores, asesores y pasajeros recogidos después de una capacitación. La embajada habló de colaboración contra actividades de cárteles.

Lo que sí queda claro es que la respuesta federal ha sido tibia en sus propios estándares. Quizá para cuidar la relación con Washington, pero deja sin respuesta qué hacían agentes extranjeros en nuestro país.

EL DATO INCÓMODO

Morena ya habla de “reformar la reforma judicial”, pero una falla sigue intacta: México apenas tiene 1.1 jueces penales por cada 100 mil habitantes, según México Evalúa. Sin jueces suficientes, no habrá justicia accesible.