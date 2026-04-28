La Selección Mexicana revela su primera convocatoria rumbo al Mundial 2026 y sorprende con varias ausencias clave. Conoce quiénes quedaron fuera

Finalmente se dio a conocer la lista de convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo, los cuales concentrarán a partir de la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento el 6 de mayo.

LEE ADEMÁS: Mundial 2026: Lista de convocados de Javier Aguirre con figuras de la Liga MX para México

Javier Aguirre tardó bastante en soltar el nombre de 12 futbolistas del balompié nacional que a su vez son parte de la lista final de 26 jugadores de la Selección Mexicana junto a los que militan en el extranjero.

Porque primero se dijo que esta lista se daría a conocer antes de la Jornada 17 del Clausura 2026 y nada; pasó el fin de semana y tampoco, al igual que el lunes.

Sin embargo, este martes por la mañana la soltaron y vaya que hay sorpresas en la lista para la justa mundialista. Cabe recordar que estos jugadores llamados se perderán la Liguilla con sus respectivos equipos.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Memote Martínez de Pumas, al Mundial

Sin lugar a dudas que una de las grandes sorpresas es la inclusión de Guillermo “Memote” Martínez, delantero de Pumas que terminaron líderes de la fase regular del torneo.

No se esperaba que el Memote fuera a ser convocado, ya que hay varios delanteros por delante de él como son Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González.

Sin embargo, su llamado también da pistas de que es probable que Germán Berterame no sea convocado o inclusive el propio Santiago Giménez, quien no ha podido levantar su nivel en el Milán.

Memote anotó cinco goles en el Clausura 2026, en el que disputó 15 juegos, aunque solo tres como titular, destacando como revulsivo.

Marcel, Charly Rodríguez y Ledezma, fuera

Aquí fue donde muy probablemente se atoró Javier Aguirre, al decidir no convocar a Marcel Ruiz (Toluca), Charly Rodríguez (Cruz Azul) y Richard Ledezma (Chivas).

Los casos más llamativos son los de Marcel y Charly. El mediocampista de Toluca no estaba al cien físicamente por lesión de ligamento cruzado, mientras que Charly Rodríguez volvió a mostrar que no rinde en la Selección Nacional.

Esto, aunque es una mala noticia para él, resulta positiva para Cruz Azul, que lo tendrá para la Liguilla bajo el mando de Joel Huiqui.

Por otra parte, Richard Ledezma tampoco superó el corte final. A pesar de su proceso con el Tri, Aguirre se decantó por Israel Reyes (América) y Jorge Sánchez (PAOK) en esa posición.

Chivas aporta un total de cinco convocados

Guadalajara es el equipo que más jugadores aporta con cinco convocados, siendo el más afectado para la Liguilla.

Los elegidos son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Acevedo será el tercer portero para el Mundial

Se confirmó que Carlos Acevedo será el tercer arquero, por encima de Toño Rodríguez de Xolos, quien también sonaba.

Llamados ocho sparrings para entrenamientos y juego ante Ghana

También fueron convocados ocho sparrings para completar los entrenamientos en el CAR, aunque no irán al Mundial.

Ellos son Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda, todos de clubes eliminados de la Liguilla.