Sostienen Delfines y Bucs práctica juntos

El sábado disputan duelo de pretemporada

Será interesante ver si la defensa de Miami puede frenar al gran mariscal de campo Tom Brady

El conjunto de los Delfines de Miami sostuvo una práctica conjunta con los Bucaneros de Tampa Bay, equipo del mariscal de campo Tom Brady.

La de ayer fue la primera de dos prácticas que el conjunto de Miami sostendrá contra los de Tampa Bay, ambos en La Florida, antes de jugar el sábado el primer partido correspondiente a la pretemporada de la NFL.

Si bien puede hablarse del intento de traer a Tom Brady al equipo de Miami, lo cual le costó una multa al equipo, nada de eso importa en este campo de entrenamiento. Lo más relevante será ver si los Delfines pueden ser capaces de plantarle cara a uno de los mejores conjuntos de la NFL, con el mejor QB de la historia.

‘Para mí, no pasó nada. Todo lo demás se hace incómodo y no ocupa ni un ápice de espacio con nadie’, expresó el entrenador de Miami Mike McDaniel. ‘Es bastante difícil ser bueno en esta liga y toda nuestra energía está muy coordinada. Solo tiene que ver con mejorar, lo demás sería un costo de oportunidad que no estamos dispuestos a gastar’.

Pero, más que ver si la defensa de los Delfines puede frenar al gran Brady, lo más interesante será comprobar si la ofensiva de Miami es capaz de superar a la sólida defensa de los ‘Buccaneers’ y cómo lucirá el quarterback Tua Tagovailoa con su nueva línea de ataque. En la misma estará protegido por el offensive line Terron Armstead en tanto los wide receivers Tyreek Hill y Jaylen Waddle esperan brillar.

Además se agregó un mejor juego terrestre encabezado por Chase Edmonds y Raheem Mostert, más Sony Michel y Myles Gaskin. Tua sabe perfectamente que este es el año del todo o nada y causar buena impresión desde el primer momento es fundamental, aún sabiendo que será difícil y que solo es una práctica.

Los ‘Dolphins’ anunciaron el canje del veterano tigth end Adam Shaheen a los Texanos de Houston y junto a él enviaron una selección de séptima ronda de 2023 y recibieron a cambio una selección de sexta ronda del mismo año.

El problema es que tienen por delante a Hill, Waddle, Cedric Wilson, Jr. y además Erik Ezukanma, Trent Sherfield, Mahamed Sanu y Braylon Sanders les están superando. A la práctica conjunta En el Advent Health Training Center regresaron algunos ausentes como el centro Michael Deiter y los defensive backs Clayton Fejedelem y Elijah Campbell.

Volvió a impresionar Keion Crossen, quien mostró exactamente por qué está por delante de Trill Williams y Noah Igbinoghene, quien no lució muy bien, pese a que la línea defensiva de Miami presionó muy bien a Brady que terminó frustrado. Los OL Zach Sieler y Emmanuel Ogbah capturaron a Brady tres veces seguidas, mientras Brandon Jones hizo contacto sólido con los receptores de los Bucaneros.

Tagovailoa no disparó tan profundo como lo hizo ante su propia defensa en los entrenamientos, pero se vio bien y no fue interceptado. Su sustituto, Teddy Bridgewater, fue interceptado dos veces en sendos pases a Williams, quien pudo hacer más en una de ellos.

Aunque es una buena ocasión para aprender, McDaniel no cree que Tua tenga que observar a Brady..