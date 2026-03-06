Columnas de humo se elevan tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut. | Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 352 personas mexicanas han salido de países del Medio Oriente ante la tensión regional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta ahora, 352 mexicanos han sido evacuadas de distintos países del Medio Oriente, en medio de la situación de seguridad que afecta a la región.

Autoridades diplomáticas detallaron que las salidas se coordinaron desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, con apoyo de las representaciones mexicanas y en coordinación con autoridades locales.

Gran parte de los connacionales salió por rutas terrestres hacia países con espacio aéreo abierto, lo que permitió continuar los desplazamientos hacia destinos más seguros mientras las condiciones en la región permanecen sujetas a cambios.

La cancillería explicó que, ante la reapertura gradual de algunos espacios aéreos, varias aerolíneas comenzaron a reactivar vuelos desde Emiratos Árabes Unidos, lo que abre nuevas alternativas para quienes ya contaban con boletos o itinerarios previamente programados.

La dependencia federal recomendó a las personas mexicanas que tenían reservaciones de vuelo desde la región comunicarse directamente con la aerolínea o con la agencia de viajes correspondiente para confirmar la reprogramación de sus trayectos.

Embajadas y consulados mexicanos en el Medio Oriente mantienen atención permanente para las personas que soliciten asistencia, con el objetivo de identificar la ruta de salida más adecuada y segura según las condiciones de cada país.

Hasta el momento, la SRE indicó que no existen reportes de connacionales afectados en su integridad física, aunque el personal diplomático continúa con labores de seguimiento y apoyo consular.

La cancillería reiteró que las embajadas mexicanas en la región mantienen habilitados números de contacto y mecanismos de comunicación directa para brindar orientación, protección consular y acompañamiento a las personas mexicanas que lo requieran.

Los esfuerzos de evacuación forman parte de las acciones de protección consular que el servicio exterior mexicano despliega ante situaciones de riesgo para ciudadanos en el extranjero, conforme a los principios y procedimientos establecidos por la diplomacia mexicana.