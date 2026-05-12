SRE confirma muerte de migrantes en tren de carga en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades de Laredo, Texas, hallaron seis personas migrantes muertas dentro de una caja seca transportada por ferrocarril.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Departamento de Policía de Laredo, Texas, notificó el hallazgo de seis personas migrantes fallecidas dentro de una caja seca transportada por ferrocarril. La dependencia precisó que autoridades estadounidenses confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las víctimas, mientras continúa el proceso de identificación de las otras personas.

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El Consulado General de México en Laredo estableció contacto con autoridades encargadas de la investigación. La cancillería indicó que el subjefe del Departamento de Policía confirmó el suceso y señaló que esperan los resultados del médico forense para determinar elementos adicionales sobre las causas y circunstancias de las muertes.

Personal del área de protección consular mantendrá comunicación con las familias de las personas mexicanas identificadas. La dependencia indicó que brindará asistencia consular, acompañamiento legal y apoyo para la eventual repatriación de los restos a territorio mexicano.

La representación diplomática mexicana señaló que mantendrá seguimiento permanente del caso con autoridades competentes en Estados Unidos para conocer el avance de la investigación y contribuir al esclarecimiento del hecho.

El Gobierno de México expresó condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró su compromiso de protección consular para ciudadanos mexicanos en el extranjero.