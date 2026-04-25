SRE nombra a Rigoberta Menchú Alta Consejera internacional

La cancillería designó a Rigoberta Menchú Tum como Alta Consejera para Derechos de Mujeres y Pueblos Indígenas en política exterior, en coordinación con el PNUD.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) designó a Rigoberta Menchú Tum como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la política exterior de México, con efectos en la definición de prioridades internacionales del país.

LEE ADEMÁS: Tren AIFA-Pachuca alcanza 30% de avance

El nombramiento se estableció en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se integra al mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum de incorporar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes en la agenda exterior.

La cancillería informó que la designación busca colocar estos principios como ejes transversales de la agenda internacional del país, como parte de la estrategia de política exterior.

Menchú Tum cuenta con reconocimiento internacional por su trayectoria en derechos humanos, que incluye el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias en 1998, así como su papel en procesos multilaterales sobre derechos indígenas.

La nueva consejera colaborará en el diseño de una política integral para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas dentro de la acción internacional del Estado mexicano.

La SRE indicó que esta labor se coordinará con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el fin de alinear la política exterior con programas nacionales en materia de derechos.

El encargo contempla la articulación entre áreas de la cancillería y dependencias federales para proyectar las demandas de estas comunidades en foros multilaterales.

La designación incorpora a una figura con experiencia en organismos como la UNESCO y en la adopción de instrumentos internacionales, lo que amplía la capacidad de interlocución de México en la agenda global.