La cancillería informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición desde EU sin pruebas anexas y las remitió a la FGR, que evaluará su viabilidad

Sin mencionar de manera directa las acusaciones contra Rubén Rocha Moya , la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril a las 18:00 horas recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Estados Unidos.

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“La información fue turnada a la Fiscalía General de la República para que evalúe dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”, indicó la dependencia.

La revisión jurídica de la cancillería, en el marco del tratado bilateral de extradición, establece que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos en México no incluyen elementos de prueba que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

El procedimiento se sustenta en la Ley de Extradición Internacional, que fija la ruta institucional para este tipo de solicitudes y asigna a la fiscalía la valoración de elementos probatorios.

“La fiscalía determinará si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes”, señaló la SRE.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

La ausencia de pruebas limita la procedencia inmediata de las detenciones y traslada la carga de validación al Ministerio Público federal.

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El gobierno mexicano advirtió que los tratados vigentes establecen cláusulas de confidencialidad sobre este tipo de información.

La cancillería informó que enviará un extrañamiento a la representación diplomática estadounidense por la forma en que se difundieron los datos.