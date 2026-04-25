SSPC y SSC alertan por uso de falsas ofertas laborales del Mundial 2026 para fraudes y reclutamiento ilícito

Las vacantes engañosas, dirigidas principalmente a jóvenes y población vulnerable, son utilizadas por redes criminales para obtener datos personales y exigir pagos ilegales bajo supuestos procesos de contratación

Las falsas ofertas de empleo vinculadas a la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 son utilizadas por redes criminales para captar personas, obtener datos personales y exigir pagos ilegales bajo supuestos procesos de contratación, advirtieron las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Seguridad Ciudadana capitalina. Este tipo de mensajes está dirigido especialmente a jóvenes, personas migrantes y población en situación económica vulnerable.

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Detrás de estas vacantes operan redes que utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de que en muchos casos solicitan pagos anticipados bajo pretextos como trámites de visa, compra de uniformes o cursos de capacitación inexistentes.

La alerta fue emitida por la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC y por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ante el incremento de publicaciones fraudulentas que buscan aprovechar la demanda de empleo temporal asociada a eventos de gran magnitud.

Estos esquemas se difunden principalmente a través de redes sociales, páginas web fraudulentas e intermediarios que simulan procesos de reclutamiento formal, con ofertas que destacan por sueldos elevados, facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos.

Las autoridades recomendaron investigar la empresa que ofrece el empleo, desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación, evitar ofertas demasiado atractivas y no realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites.

También señalaron la importancia de no compartir documentos personales sin verificar la legitimidad del empleador, desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, así como confirmar la existencia del lugar de trabajo antes de aceptar una propuesta. Además, recomendaron compartir la información con personas de confianza y evitar acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados.

Para orientación y denuncia, la Policía Cibernética de la SSC pone a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.