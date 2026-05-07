Street Child World Cup 2026: un evento mundial para beneficio de jóvenes en situación de vulnerabilidad con el apoyo de Chucho Ramírez

El Street Child World Cup 2026 llega a México con el IMSS y Chucho Ramírez, promoviendo inclusión social y derechos de jóvenes en el fútbol mundial.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Street Child World Cup 2026 ha llegado a México. Esta iniciativa internacional, promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad a través del deporte. Y para esta emblemática edición, el evento cuenta con la presencia del histórico entrenador Jesús Ramírez, cuyas enseñanzas y consejos, ayudan a impulsar a estos jóvenes.

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La iniciativa para atraer este certamen a territorio mexicano, como parte de la celebración del Mundial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sumado esfuerzos en colaboración con la organización Fútbol Más, para poder hacer posible este campeonato que se disputa desde el 5 y hasta el 15 de mayo de 2026 en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

Este icónico parque es la sede de este encuentro global que reúne a 30 equipos de todo el mundo, integrados por 17 planteles femeniles y 13 varoniles, provenientes de 21 países. La cita incluye además un equipo conformado por infancia refugiada y otro de origen indígena representado por la comunidad Ikoots, con lo que se consolida un espacio de encuentro, inclusión y diversidad cultural.

“Celebro la esencia de este mundial, que sean niños de la calle de todas partes del mundo y que se unen en una fiesta deportiva con la misión de rescatar a los niños y las juventudes de las situaciones complejas que hay en la calle”, dijo en la presentación, Héctor García Antonio, coordinador técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS.

Y es que través de esta iniciativa, se impulsa el deporte como herramienta preventiva de salud, integración y fortalecimiento del tejido comunitario, al promoverse particularmente la participación de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito deportivo.

Entre las delegaciones participantes destacan México-IMSS con dos equipos varoniles y dos femeniles; así como Brasil con dos equipos, además de representantes de Bolivia, Inglaterra, Ghana, Palestina, Canadá, India (dos equipos), Kenia, Sudáfrica, Estados Unidos (dos equipos), Gales (dos equipos), República Democrática del Congo (dos equipos), Alemania, Hungría, Chile, Indonesia, Malasia, Egipto, Argentina y Pakistán.

El torneo está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años y es mucho más que una competencia deportiva, pues se trata de una plataforma que combina el fútbol, el arte y espacios de diálogo, donde las y los participantes comparten sus experiencias y generan propuestas para mejorar sus condiciones de vida y el respeto a sus derechos. La edición 2026 incorpora ocho nuevas organizaciones al torneo femenil y cuatro al varonil, fortaleciendo así su alcance global.

“Es un premio muy padre para los chavos el poder disputar este Mundialito. Hay que felicitar al IMSS por poder llevar a cabo este torneo. Ser parte de esto es un deleite, me remonta a mis inicios en el fútbol”, dijo Chucho Ramírez sobre este histórico certamen.

Este encuentro forma parte del denominado Mundial Social 2026, una serie de iniciativas que acompañan a la Copa Mundial de la FIFA y que buscan posicionar al deporte como un motor de cambio social a nivel global. La clausura tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde se disputará la final.