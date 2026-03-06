La FGR informó que los cuerpos corresponden a dos de los 10 trabajadores de una empresa minera reportados como desaparecidos el 23 de enero en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya fueron identificados siete de los 10 trabajadores de una empresa minera reportados como desaparecidos en el estado de Sinaloa el pasado 23 de enero, luego de que se confirmara genéticamente la identidad de dos cuerpos más localizados en la localidad de El Verde, en el municipio de La Concordia.

LEE ADEMÁS: FGR localiza restos óseos en Rancho Izaguirre, en Teuchitlán

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos señaló que los resultados se obtuvieron a partir de los trabajos realizados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), particularmente por peritos especializados en genética. Una vez concluido el proceso de identificación, los cuerpos fueron entregados a sus familiares con el acompañamiento de psicólogos de la AIC y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

#FGRInforma | En seguimiento a las investigaciones luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de #Sinaloa, la #FGR informa que fueron identificados genéticamente dos cuerpos más, localizados en la localidad El Verde, del municipio La… pic.twitter.com/fhID8nLjih — FGR México (@FGRMexico) March 6, 2026

De manera paralela, la Fiscalía informó que continúan las labores de investigación relacionadas con la desaparición de los trabajadores, encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el apoyo institucional del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Para los trabajos de investigación, precisó que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

La Fiscalía General de la República indicó que el Ministerio Público de la Federación mantiene abiertas todas las líneas de investigación y continúa con la búsqueda de indicios que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, como parte de las diligencias necesarias para evitar que el caso quede impune.