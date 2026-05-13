T-MEC ya no es factor para que las inversiones no lleguen a México: CCE

“La incertidumbre es lo único cierto del T-MEC, pero ha dejado de ser factor para detener las inversiones e incorporarse como un riesgo más de los negocios“, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

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En el marco de la inauguración de la 35 Convención de Aseguradores, señaló que esta situación abre la oportunidad para retomar el crecimiento económico y sostuvo que la prioridad de la cúpula empresarial es reactivar la inversión.

Para ello, sostuvo, se requieren tres cosas fundamentales: seguridad, energía y agua, pero lo principal es la certeza jurídica, que es lo que permite que haya más inversiones.

Medina Mora reconoció que la inversión extranjera directa pasó de 36 mil millones de dólares en 2024 a 41 mil millones en 2025, con un aumento de la inversión nueva del 8.0% al 18.0 por ciento.

Recordó que en 2025, muchos proyectos esperaban la revisión del tratado comercial, pero aseguró que ese factor ya no es un obstáculo en las decisiones empresariales.

El CCE identificó trabas en normas, procedimientos, permisos, así como plazos prolongados e incertidumbre por actos de fiscalización del SAT, ante lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una reducción de plazos y autorizaciones inmediatas para proyectos prioritarios o estratégicos, con lo que se esperaría que las inversiones nacionales y extranjeras se reactiven a partir de este año.