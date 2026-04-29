Tarifas eléctricas en México: subsidios, costos ocultos y competitividad

Las tarifas eléctricas en México reflejan un sistema complejo de subsidios, costos reales y decisiones energéticas que van más allá del recibo de luz

Hace poco provocó sonrisas una frase aparentemente obvia: “El que consume menos paga menos”. La afirmación parece irrefutable, aunque en materia eléctrica la realidad suele ser bastante más compleja. Mientras el usuario permanezca dentro de ciertos rangos subsidiados, efectivamente pagará menos. Pero cuando rebasa determinados límites tarifarios, el costo cambia de manera importante y el recibo deja de responder a una lógica lineal.

Esa simplificación ilustra bien uno de los problemas centrales del debate energético: hablar de tarifas eléctricas como si fueran un concepto sencillo, cuando en realidad forman parte de una arquitectura técnica, económica y social extraordinariamente compleja.

Hablar de tarifas eléctricas en México es entrar a uno de los temas más sensibles (y menos comprendidos) del sector energético. Para millones de hogares, la tarifa es simplemente el monto que aparece cada dos meses en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Para la industria, representa un costo estratégico que puede definir competitividad, inversión y empleo. Para el gobierno, constituye un delicado equilibrio entre política social, finanzas públicas y estabilidad del sistema eléctrico.

México no tiene una sola tarifa eléctrica. Tiene un entramado complejo construido durante décadas bajo criterios técnicos, climáticos, económicos y políticos. Existen tarifas diferenciadas según el tipo de usuario, nivel de tensión, demanda máxima, horario de consumo y región geográfica.

En términos generales, las tarifas pueden dividirse en tres grandes segmentos: domésticas, comerciales e industriales.

Las tarifas domésticas son las más conocidas y también las más subsidiadas. La Comisión Federal de Electricidad aplica distintas clasificaciones (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) determinadas principalmente por la temperatura promedio de cada región. El criterio busca reconocer una realidad evidente: vivir en Hermosillo no implica el mismo consumo que vivir en Toluca.

En zonas cálidas, donde el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en necesidad, se permite un mayor consumo subsidiado antes de llegar a escalones tarifarios superiores.

Sin embargo, cuando el consumo rebasa ciertos límites aparece la tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo). En ese momento desaparece el subsidio y el usuario comienza a pagar un precio mucho más cercano al costo real del suministro.

Aquí surge una de las grandes paradojas del sistema mexicano: la electricidad residencial no refleja necesariamente su costo real.

Cada año, el gobierno federal destina enormes recursos para subsidiar el consumo eléctrico doméstico. En algunos ejercicios presupuestales, los subsidios eléctricos han superado los 80 mil millones de pesos anuales. Es una política socialmente comprensible, especialmente en un país con importantes desigualdades económicas. Pero también abre preguntas incómodas.

¿Debe subsidiarse de manera uniforme a todos los hogares?

¿Es razonable que viviendas de alto ingreso reciban apoyo indirecto en su consumo eléctrico?

¿Quién absorbe finalmente ese costo?

Porque el subsidio no desaparece: simplemente cambia de bolsillo.

En el sector comercial e industrial la lógica es distinta. Aquí las tarifas buscan acercarse mucho más al costo real del servicio. No sólo se paga la energía consumida, sino también la demanda máxima registrada, el factor de carga y, en ciertos casos, el horario de utilización.

Una fábrica no paga únicamente por los kilowatt-hora consumidos, sino por la capacidad que obliga al sistema a mantener disponible.

Este punto suele pasar desapercibido fuera del ámbito técnico.

El sistema eléctrico debe estar preparado para atender la demanda máxima instantánea, aunque ésta ocurra sólo unas horas al mes. Esa infraestructura (centrales, redes, transformadores y respaldo operativo) tiene costos permanentes.

Para numerosas industrias manufactureras, especialmente aquellas intensivas en energía, la electricidad representa entre 15% y 40% de sus costos operativos.

No es un tema menor.

Una tarifa poco competitiva puede desalentar inversiones industriales, acelerar relocalizaciones o reducir márgenes de exportación.

Comparado internacionalmente, México ocupa una posición intermedia.

Estados Unidos mantiene ventajas relevantes derivadas de gas natural abundante, mercados regionales robustos y alta integración de redes. Dependiendo del estado, los costos industriales pueden ser considerablemente más bajos que en México.

Europa ofrece un panorama distinto. La crisis energética posterior al conflicto Rusia-Ucrania provocó aumentos históricos en los precios eléctricos, especialmente en Alemania, Italia y España. Muchos gobiernos europeos tuvieron que aplicar subsidios temporales para evitar cierres industriales.

En América Latina, México suele ubicarse por encima de países con fuerte generación hidroeléctrica (como Paraguay o Brasil), pero con mayor estabilidad que sistemas sujetos a crisis recurrentes de suministro.

Sin embargo, el verdadero debate no es cuánto cuesta la electricidad hoy, sino cuánto costará mañana.

La transición energética está modificando profundamente la estructura tarifaria.

Las energías renovables han reducido significativamente sus costos de generación, pero introducen nuevos desafíos: variabilidad operativa, necesidad de almacenamiento, expansión de redes y mayores requerimientos de estabilidad.

La electricidad solar puede ser barata al mediodía. Lo complejo es garantizar suministro estable cuando desaparece el Sol o disminuye el viento.

El sistema eléctrico moderno exige inversiones crecientes en transmisión, automatización, respaldo e inteligencia operativa.

Y esos costos, tarde o temprano, terminan reflejándose en la tarifa.

Después de décadas observando el sistema, uno aprende que las tarifas rara vez cuentan toda la historia. Lo que aparece en el recibo suele ser apenas la superficie visible de una estructura mucho más compleja.

Una política tarifaria equilibrada debe cumplir simultáneamente cuatro objetivos: ser socialmente accesible, económicamente sostenible, técnicamente eficiente y competitiva para atraer inversión.

No es tarea sencilla.

La discusión sobre tarifas eléctricas no debería limitarse al monto del recibo. Debe incluir preguntas más profundas:

¿Quién paga realmente la electricidad?

¿Cómo se distribuyen los subsidios?

¿Qué costos permanecen ocultos?

¿Estamos financiando un sistema moderno o simplemente administrando inercias históricas?

El tema tarifario es demasiado complejo (y socialmente sensible) para agotarse en una sola reflexión. Detrás de cada recibo existen decisiones regulatorias, subsidios cruzados, costos ocultos e incentivos económicos que merecen un análisis más detallado. Quizá convenga regresar sobre este asunto en futuras entregas, porque entender cómo se fija una tarifa eléctrica también ayuda a entender cómo funciona realmente el sistema energético.

Porque la tarifa eléctrica no es solamente un precio.

Es el reflejo económico de toda una arquitectura energética.