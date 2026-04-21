Banco del Bienestar: guía para reponer tu tarjeta en caso de robo o extravío en México

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio mediante el cual se depositan los recursos económicos de los derechohabientes de los Programas para el Bienestar en México. LEE ADEMÁS: Mujeres con Bienestar abril 2026: quiénes reciben primero el pago de 2,500 pesos En caso de robo o extravío, es fundamental actuar de inmediato

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio mediante el cual se depositan los recursos económicos de los derechohabientes de los Programas para el Bienestar en México.

LEE ADEMÁS: Mujeres con Bienestar abril 2026: quiénes reciben primero el pago de 2,500 pesos

En caso de robo o extravío, es fundamental actuar de inmediato para evitar el uso indebido de los recursos. El objetivo principal es proteger el dinero del beneficiario y solicitar la reposición del plástico lo antes posible para no afectar los pagos de los programas sociales.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden pagar en establecimientos con terminal bancaria, retirar efectivo en cajeros o ventanillas, recibir depósitos y administrar su dinero de forma gradual. Además, permite mantener los recursos en la cuenta de manera segura.

Pasos para reportar y reponer la tarjeta del Banco del Bienestar

Realiza el reporte correspondiente: Llama al 800 900 2000 para reportar el extravío o robo. En la llamada selecciona la opción 2 para que el personal verifique tus datos y proceda al bloqueo de la tarjeta .

Llama al para reportar el extravío o robo. En la llamada selecciona la para que el personal verifique tus datos y proceda al . Conserva tu folio: Durante la llamada te proporcionarán un folio de seguimiento . Es importante guardarlo para poder dar seguimiento al trámite de reposición.

Durante la llamada te proporcionarán un . Es importante guardarlo para poder dar seguimiento al trámite de reposición. Comunícate con la dependencia del programa: Contacta a la coordinación del programa social correspondiente, ya que cada uno cuenta con un canal de atención específico para orientación y continuación del proceso de reposición.

Documentos necesarios para el trámite

Para realizar el reporte, es necesario contar con la CURP y una identificación oficial vigente, preferentemente la credencial del INE. Además, el bloqueo también puede solicitarse directamente en cualquier sucursal del Banco del Bienestar en el país.

Una vez aprobada la reposición, se notificará al beneficiario cuándo y dónde recoger la nueva tarjeta. Es importante no compartir el NIP en ningún momento y mantener el plástico en un lugar seguro para evitar futuros inconvenientes.

Contactos según cada programa social

Para programas como la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y el Programa para Madres Trabajadoras, el contacto es el 800 639 42 64.

En el caso de las becas como Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, el trámite se realiza de forma presencial en oficinas, módulos y centros de atención.