Tarzán Congo: 29 años de ska no se apagan

La banda vuelve al escenario para celebrar tres décadas de historia con un concierto en Xochimilco; entre metales, baile y resistencia, el aniversario incluirá el estreno en vivo de “Los Últimos Gorilas”.

Tarzán Congo celebrará 29 años de trayectoria con un concierto el próximo 1 de mayo en el Salón Valentino’s, ubicado en Xochimilco. La agrupación informó que la presentación reunirá a sus seguidores en una jornada centrada en el ska y la energía en vivo.

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Miguel Zea, integrante de Tarzán Congo, describió la trayectoria de la banda desde su surgimiento en la década de 1990 dentro del movimiento del ska mexicano, señalando que el grupo participó en el contexto de la llamada tercera ola del género y compartió escenario con agrupaciones consolidadas.

El músico explicó que la banda sostuvo acercamientos con disqueras, incluida una reunión en oficinas de Sony Music, pero decidió mantener su independencia, priorizando su propuesta musical ante condiciones contractuales que consideraban restrictivas.

Zea informó que Tarzán Congo enfrentó un proceso legal para registrar su nombre, debido a su relación con la obra original de Edgar Rice Burroughs. La agrupación adoptó denominaciones alternativas durante ese periodo hasta obtener la autorización oficial.

El integrante señaló que la banda atravesó pausas derivadas de diferencias internas y cambios personales, pero regresa con fuerza a los escenarios. La banda presentó el sencillo “Los Últimos Gorilas” como parte de una serie de lanzamientos de su nueva etapa, un tema que mantiene la línea sonora del grupo y se integrará al repertorio del concierto aniversario.

El cartel incluye a Kotardo, RU2, El Parto de la Chole Skandalosos Oficial, Sonora Skaguamera, Remedio Kasero y WOTAM. La organización confirmó que el programa contempla una jornada continua de presentaciones musicales.