Tecnología puede ayudar a que más personas adquieran un seguro: AMIS

La democratización del seguro “no sucederá sólo porque se tenga la intención o porque haya educación financiera, es una tarea de política pública, no sólo del mercado“, señaló la directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, en el marco de la 35 Convención de Aseguradores.

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La tecnología juega un papel relevante, con plataformas digitales que permiten acercar los servicios financieros a personas que antes no sabían cuánto podría costar un seguro de casa habitación o de vehículo. “Tenemos que ampliar el alcance, tenemos que acercarlo; esta inclusión financiera debe ayudarnos a reducir costos, simplificar productos y generar mayor confianza“, aseveró.

El presidente de la AMIS, Pedro Pacheco, sostuvo que México necesita estar más y mejor asegurado y reconoció que “ahí tenemos una deuda muy fuerte todos los sectores que participamos en la difusión y penetración del seguro”.

Señaló que otros retos del sector son “ver por los lesionados en accidentes viales, un retiro digno, la resiliencia ante desastres naturales, acceso a la salud, el mercado de mayores de 65 años tanto en salud como en retiro, el cambio climático, ciberseguridad y la inteligencia artificial“.

En 2025, el sector asegurador llegó a pagar mil 600 millones de pesos diarios en los diferentes ramos; se terminó el año con 2.37 billones de pesos en reservas técnicas, siendo el tercer inversionista institucional de México. La solvencia del sector ha quedado a prueba con el temblor de 2017, la epidemia de Covid-19 y el huracán Otis.

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, sostuvo que ante un escenario geopolítico retador, México ha demostrado fortaleza y resiliencia macroeconómica, y destacó que el viernes pasado se anunció la compra de la aseguradora AFIRME por la aseguradora HDI, “lo que refrenda confianza en el sector de los inversionistas extranjeros”.