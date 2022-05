The Rolling Stones llegan a España para comenzar su posible última gira

Madrid, 26 may (EFE).- Aunque ya no están todos, tras la inesperada muerte el pasado mes de agosto de Charlie Watts, el peso y leyenda de The Rolling Stones parecen seguir intactos, y así se sintió este jueves a su llegada a Madrid en medio de un gran dispositivo de seguridad para comenzar la que puede ser su última gira.

Como comentaban a Efe desde la organización de esta visita, escasísimas figuras -“solo el papa”- reciben en el aeropuerto de Madrid un tratamiento como el proporcionado a la mítica banda a una semana de su concierto en el estadio Wanda Metropolitano de la capital de España, el 1 de junio.

El jet privado en el que viajaban Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, acompañados de sus familias, aterrizó a las 18.30 horas (16.30 GMT), escoltados por las fuerzas de seguridad y en una zona restringida, donde solo se permitió el acceso de unos pocos medios gráficos, entre ellos la Agencia Efe.

Un séquito de cinco vehículos los aguardaba ya cuando, entre sonrisas, aparecieron los tres por la puerta del avión, ilustrado este con la icónica lengua que los simboliza. Fue diseñada originalmente por John Pasche e incluida por primera vez en el disco “Sticky Fingers” (1971).

Con visera negra, chaqueta deportiva estampada y gafas de sol, Jagger fue el primero en bajar las escalerillas.

Sin declaraciones, con la entrada prohibida a los redactores de prensa, todos posaron brevemente -apenas 3 minutos- y a cierta distancia de los fotógrafos y cámaras de televisión, a los que se pidió que utilizaran mascarilla para prevenir el contagio de coronavirus, pese a encontrarse al aire libre.

SIN AGENDA OFICIAL HASTA EL CONCIERTO

En los próximos días no figuran planes oficiales, ni siquiera los de sus ensayos, “aunque los habrá”, indican desde la promotora. Es más, el hecho de que no hayan venido solos es muestra de que se han reservado estas próximas jornadas como una visita privada para disfrutar de Madrid junto a los suyos antes del inicio de la gira.

Será el próximo miércoles, un día antes de aquel en el que Charlie Watts hubiese cumplido 75 años, cuando el ahora trío dará comienzo a su nueva gira europea, “Sixty”, con la que conmemorarán los seis decenios transcurridos desde la fundación del grupo.

Por primera vez no actuarán en el lugar donde tantas noches legendarias vivieron en Madrid, el estadio Vicente Calderón, ya demolido, ni en la sede de su último concierto en la ciudad (2014), el estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en obras.

Esta vez será el Wanda Metropolitano, con aforo para más de 45.000 personas, el que acogerá el primero de los conciertos de este tour y el número 24 de los que han ofrecido a lo largo de su carrera en España.

“TODA LA ENERGÍA”

Aunque nunca lo son, difícilmente el del 1 de junio de 2022 será un concierto más, pues, según adelantó Ron Wood en una reciente entrevista para “Esquire”, podría el último en Madrid. “Vamos a dar toda nuestra energía, al fin y al cabo es la última gira”, afirmó el bajista.

Lo que sí se confirmó este miércoles es que en Madrid les precederán sobre el escenario la banda Sidonie y la Vargas Blues Band junto a John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger, mientras que, durante el concierto, los acompañará Steve Jordan a la batería, tal y como sucediera en EEUU el pasado otoño, tras la muerte de Watts.

Pese a los precios de las entradas, que van desde los 50 a los 280 euros (53-295 dólares), apenas quedan ya las últimas localidades para disfrutar de su nuevo espectáculo, en el que prometen “una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos, así como una selección de temas inesperados y sorpresas”.

Ofrecerán 14 conciertos en esta gira, que continuará el 5 de junio en el Estadio Olímpico de Múnich. A esta ciudad alemana les seguirá el primer concierto en 50 años que ofrecen en Liverpool, el día 9 en Anfield Stadium.

Además, está previsto que pasen por Amsterdam (13 de junio, Johan Cruijff Arena), Berna (17 de junio, Wankdorf Stadium), Milán (21 de junio, San Siro), Londres (25 de junio y 3 de julio, BST Hyde Park), Bruselas (11 de julio, King Baudouin Stadium) y Viena (15 de julio, Ernst Happel Stadium).

En Francia tocarán en Lyon (19 de julio, Groupama Stadium) y París (23 de julio, Hippodrome ParisLongchamp), antes de volver a Alemania, concretamente a Gelsenkirchen (27 de julio, Veltins-Arena), para rematar este “Sixty Tour” en Estocolmo el 31 de julio en el Friends Arena. EFE