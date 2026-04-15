TIME incluye a Sheinbaum entre las 100 más influyentes

El reconocimiento la ubica entre líderes con impacto global y refleja su presencia en la agenda internacional tras asumir la Presidencia de México

La revista estadounidense TIME incluyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, reconocimiento que agrupa a líderes políticos, empresariales, culturales y sociales con impacto global en la agenda pública contemporánea.

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El listado, publicado cada año por la revista, coloca a Sheinbaum dentro de la categoría de líderes, junto a figuras internacionales que marcan decisiones en ámbitos como la política, la economía y la gobernanza. La selección se basa en la influencia, alcance y relevancia de sus acciones en el contexto internacional.

TIME destacó el papel de la mandataria mexicana en la conducción del país, así como su presencia en el escenario global tras su llegada a la Presidencia. La publicación subrayó su perfil como científica y su trayectoria política, elementos que han definido su posicionamiento en la esfera pública.

La inclusión ocurre en un contexto en el que México mantiene una agenda activa en política energética, relación con Estados Unidos y participación en foros multilaterales. La lista de TIME funciona como un termómetro del peso político y simbólico de los actores seleccionados.

El reconocimiento no implica una evaluación de desempeño gubernamental, sino una medición de influencia en la conversación global. La revista construye su listado a partir de perfiles elaborados por analistas, periodistas y figuras públicas que describen la relevancia de cada seleccionado.

La edición de este año incorpora a líderes de distintos continentes, reflejando un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios económicos y transformaciones sociales, donde la figura de Sheinbaum se integra como representante de México en ese grupo.