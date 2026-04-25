Tipo de cambio hoy 25 de abril 2026: ¿Cómo amaneció la compra y venta del dólar en México?

El tipo de cambio es uno de los indicadores económicos más importantes para cualquier país, y México no es la excepción. Este índice refleja el valor de la moneda nacional, el peso mexicano, frente a otras divisas internacionales, principalmente el dólar estadounidense. Por tal motivo te decimos cómo amaneció la compra y venta del dólar en México este día.
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A través de esta nota te mantendremos informado sobre cómo se mueve la bolsa de valores, la venta y compra de divisas este 25 de abril en México, ya que es importante destacar que el tipo de cambio en nuestro país también es sensible a eventos y condiciones externos. La incertidumbre política y económica a nivel global, así como las tensiones comerciales entre grandes potencias, pueden tener un impacto significativo en el valor del peso.