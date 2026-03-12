Toluca perdió ante nueve hombres de San Diego, aunque metió dos goles; Lo peor, Marcel Ruiz se lesionó

Los Diablos solo necesitan un gol y no recibir para avanzar a cuartos; lo de Marcel, preocupa y mucho

El Bicampeón de México no dio su mejor partido de visita al San Diego FC, e incluso lo remontaron con todo y que el equipo local estaba con diez hombres. Sin embargo, Toluca pudo recuperarse al final del juego, para anotar un gol más y caer 3-2 ante un conjunto de la MLS, que al final se quedó con nueve jugadores por otra expulsión.

LEE ADEMÁS: Xiaomi POCO X8 Pro: fecha de lanzamiento, características y preventa en México

Con ese resultado, el equipo choricero solamente necesitará marcar un gol en el Nemesio Diez la próxima semana y no recibir del equipo rival, para así avanzar a los cuartos de final de la Concacaf, aunque este era un juego que los mexiquenses tendrían que haber ganado sin problemas por las circunstancias del partido.

Lo malo fue que una vez más, el marcador quedó en un segundo plano porque otro seleccionado nacional, Marcel Ruiz, salió lesionado de la rodilla derecha antes de terminar el primer tiempo.

Apenas un día después de lo sucedido con el arquero del América, Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles, ahora Marcel encendió las alarmas del Tri y de Javier Aguirre, porque al parecer es una lesión de cuidado.

El jugador no pudo continuar en el terreno de juego y aunque una buena señal es que salió del campo por su propio pie, el mediocampista del Toluca salió desencajado, desolado e incluso con lágrimas, sabedor de que algo de gravedad le pudo haber sucedido.

Toluca se había puesto arriba en el marcador muy pronto, a los 16 minutos, por medio de un penal bien cobrado por Jesús Gallardo. La pena máxima fue porque el danés Marcus Ingvartsen le pegó una tremenda patada en la cara a Marcel Ruiz dentro del área y el árbitro no dudó en mostrarle la roja.

Con diez hombres, San Diego FC ya estaba en desventaja desde muy temprano, y parecía una presa demasiado fácil para el Toluca. Sin embargo, este equipo de la MLS ya demostró ante Pumas que tiene estirpe, garra y mucho fútbol.

El joven mediocampista méxico-estadounidense, David Vázquez, se destapó con un doblete al 32′ y al 46′, con lo que San Diego FC le dio la vuelta al marcador. Ojo en Selecciones Menores con ese chico Vázquez, porque tiene muy buenas condiciones y poco a poco lo va mostrando.

Lejos de llegar el segundo del Toluca, con todo y que tenía un hombre más en el campo, la escuadra local consiguió el 3-1 por medio de Anders Dreyer al 53′, con lo que Toluca comenzaba una debacle bastante rara para el equipo Bicampeón del fútbol mexicano.

Sin embargo, por algo es justo el monarca nacional y Antonio Mohamed metió en la parte alta del segundo tiempo a Alexis Vega, por lo que los Diablos Rojos cambiaron la cara y se volvieron mucho más incisivos.

Ya en la parte final del cotejo, ante el asedio mexiquense, Manu Duah metió una mano dentro del área y también se fue expulsado, con lo que San Diego se quedó con nueve y se marcó un nuevo penal.

El brasileño Helinho fue el encargado de cobrar la pena máxima y así poner el segundo gol de los choriceros en este cotejo, para no irse tan en desventaja para la vuelta la próxima semana en Toluca.

Así, los escarlatas se recuperaron y tienen muy buenas chances de remontar esta eliminatoria para avanzar a cuartos, pero habrá que ver lo que tiene Marcel Ruiz y el grado de su lesión. De confirmarse algo grave, se perdería el Mundial y sería otro golpe durísimo para el Tricolor del Vasco Aguirre.